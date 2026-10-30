Zima sve bliža: Stižu kiša i snijeg, temperature će pasti ispod 10 stupnjeva

Na blagdan Svih Svetih kiša će biti češća, osobito u unutrašnjosti, no bit će je i duž obale. U gorju je izgledan snijeg. Temperature će značajnije pasti, u većini kopnenih predjela ispod 10 stupnjeva. Na moru će jaka, na udare i olujna bura, doprinositi dojmu hladnoće ili dojmu rane zime.