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VREMENSKA PROGNOZA

Zima sve bliža: Stižu kiša i snijeg, temperature će pasti ispod 10 stupnjeva

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Tea Blažević
|
30. lis. 2026. 07:14
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kiša, kišobran, jesen
Pixabay / Ilustracija

Iako je pretežno vedro na dijelu obale, veći dio zemlje je ipak pod oblacima, ima i kiše u dijelu unutrašnjosti.

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U priobalju puše jaka bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila, prema jutrošnjem izvještaju Hrvatskog autokluba. U nastavku petka bit će vjetrovito na moru, i dijelom sunčano. Na kopnu će biti tmurnije, povremeno s kišom.

U subotu slično, dijelom sunčano na Jadranu, vjetrovito i dalje, osobito pod Velebitom. Na kopnu je izglednija oborina, iako kiše može biti i u Dalmaciji, osobito prema večeri.

Na blagdan Svih Svetih kiša će biti češća, osobito u unutrašnjosti, no bit će je i duž obale. U gorju je izgledan snijeg. Temperature će značajnije pasti, u većini kopnenih predjela ispod 10 stupnjeva. Na moru će jaka, na udare i olujna bura, doprinositi dojmu hladnoće ili dojmu rane zime. 

Nestabilno vrijeme će se nastaviti i na početku novog tjedna.

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