20 GODINA HKS-A
Nadbiskup Kutleša: Domoljublje nije ideološko geslo, nego služenje istini i općem dobru
Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) svečano je u ponedjeljak obilježilo 20. godina postojanja, obljetnicu kojom, kako je rekao zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, ne slavimo tek jednu instituciju u kojoj obrazujemo samo stručnjake, već ljude savjesti i moralne odgovornosti.
HKS je osnovan 3. lipnja 2006. dekretom Luce vera illuminata (Istinskom svjetlošću obasjana) koji je potpisao tadašnji nadbiskup Josip Bozanić u ime Zagrebačke nadbiskupije kao utemeljitelja.
Proslavi 20. godišnjice osnutka prethodio je blagoslov Kampusa u novoj zgradi Rektorata Sveučilišta.
"Prije 20 godina sazrela je hrabra vizija da vjera i razum, znanost i mudrost, akademska izvrsnost i evanđeoska odgovornost ovdje pronađu svoj zajednički dom", rekao je Kutleša.
Nadbiskup je istaknuo da danas ne slavimo samo obljetnicu jedne ustanove, već prije svega zahvalujemo Bogu za poslanje koje nam je povjereno: "njegovati razum prožet mudrošću, koja privlači čovječji duh da traga za istinom i dobrom i da ih ljubi".
"Nijedan algoritam ne može zamijeniti ljudsko srce"
Zato je, kako je rekao, enciklika pape 'Magnifica humanitas' Lava XIV. izrazito dragocjena jer poziva Crkvu, a napose sveučilišne zajednice, na ozbiljno promišljanje o umjetnoj inteligenciji i njezinom utjecaju na dostojanstvo čovjeka.
"Ona nas podsjeća da tehnološki napredak, koliko god fascinantan, ne smije nadvadati istinu o čovjeku stvorenom na sliku Božju te da niti jedan algoritam ne može zamijeniti ljudsko srce, savjest i sposobnost za ljubiti", istaknuo je Kutleša.
Po njegovim riječima, za HKS to također znači trajno bdjeti da se istraživanje i nastava u području novih tehnologija uvijek odvijaju u svjetlu integralne slike čovjeka stvorenoga na sliku Božju te u službi općega dobra.
Ako se ovdje ne budu oblikovali ljudi savjesti, gdje će se oblikovati?
"Ako se ovdje ne budu oblikovali ljudi savjesti, gdje će se oblikovati? Ako se ovdje ne budu odgajali ljudi sposobni povezati stručnost s moralnom odgovornošću, gdje će se za to odgajati? Ako se ovdje ne bude učilo mlade da ljubav prema domovini nije ideološko geslo, nego konkretno služenje istini i općemu dobru, gdje će to naučiti?", zapitao se Kutleša.
Ovdje, rekao je, ne želimo obrazovati samo stučnjake nego evađeoski mudre ljude jer je, prema riječima Drugog vatikanskog koncila, ako ne bude mudrih ljudi u pogibiji je buduća sudbina svijeta.
"U svijetu u kojemu je moguće znati mnogo, a razumjeti malo, potrebno je mjesto gdje se rađa mudrost. U društvu u kojemu je lako umrežiti se, a teško istinski susresti drugoga potrebno je središte istinskog dijaloga vjere i znanosti, crkve i društva. Znanje koje ne postaje služenje postaje nedovršeno, a obrazovanje koje ne rađa odgovornost ostaje nepotpuno", istaknuo je Kutleša.
"Treba biti hrvatsko i čuvati nacionalni identitet"
Upravo zato, kako je rekao, HKS nije samo dar Crkve hrvatskome narodu, nego i ozbiljna obveza pred Bogom i pred poviješću.
"Naša domovina i danas nosi mnoge rane: ratna stradanja, ideološke podjele, demografsko slabljenje, nepovjerenje u institucije i društvenu obeshrabrenost. U takvome kontekstu katoličko sveučilište ne može ostati zatvoreno u akademsku samodostatnost, kao da se pitanja društva na njega ne odnose", ocijenio je Kutleša.
HKS, kako je rekao, ne postoji kako bi bilo jedno od mnoštva sveučilišta u Hrvatskoj i u svijetu - njegovo je poslanje biti drugačiji, biti kako mu i ime kaže, hrvatsko i čuvati hrvatski identitet prožet kršćanskom kulturom i tradicijom te istodobno i katoličkom u punome smislu riječi, tj. univerzalnom otvorenom.
Izrazio je želju da ono ostane mjesto na kojemu se uči da se "ljubav prema domovini ne mjeri protivljenjem drugima, nego služenjem općem dobru; mjesto gdje se kršćanska vjera pretače u kulturu poštenja, pravednosti, solidarnosti i pomirenja".
"Samo tako ono će ostati vjerno svome imenu i vjerodostojno u svome poslanju".zaključio je Kutleša.
Rektor Tanjić: Jedan od ključnih prioriteta je internacionalizacija
Rektor HKS Željko Tanjić je u svom govoru kao jedan od "strateških, ključnih i razvojnih prioriteta Sveučilišta", najavio "internacionalizaciju".
"Aktivno sudjelujemo u programu Erasmus, dodatno jačamo regionalnu suradnju kroz CEEPUS me. Posebno razvijamo kratkoročnu mobilnost, ljetne škole (...) trenutno imamo potpisano 30 sporazuma o partnerstvu sa sveučilištima i 65 međuinstitucijskih sporazuma", rekao je Tanjić.
Nadbiskup Filippo Iannonen, prefekta Dikasterija za biskupe, je na svečanosti održao "Lectio magistralis".
Svečanosti su nazočili rektori ostalih hrvatskih sveučilišta, brojni veleposlanici, predstavnici Sabora i Vlade te studenti.
HKS je nedavno bio domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta (FUCE), pod nazivom "Poslanje katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima", trodnevnom skupu na kojem se okupilo više od 60 rektora, prorektora i dekana s 15 katoličkih sveučilišta koji su raspravljali o ulozi katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima.
HKS je 2016. godine dodijelilo je prvi počasni doktorat kardinalu Gerhardu Ludwigu Mülleru, njemačkom rimokatoličkom kardinalu i bivšem prefektu Kongregacije za nauk vjere.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare