Miljević o Turudiću i otpadu u Gospiću: Ne znam što znači to da još traju izvidi

Miljević kaže da bi sredinom listopada trebali očekivati optužnice za slučaj Gospić. "Uvjeravani smo da će ta odluka biti do kraja rujna. ZKP ima precizne odredbe u kojim rokovima se nešto mora učiniti", podsjeća. Kaže i kako mu nije jasno što to znači provoditi izvide nakon pet godina istrage. "Griješilo se, vidio sam pitanje nekih zastupnika, iako se to svelo na Turudića i Grmoju, što i nije tako loše jer Grmoja je vješt kao i Turudić pa njuih dvojica znaju što će tko koga pitati i odgovarati... Pitali su Turudića gdje on vidi odgovornost, očito su pitanja bila usmjerena na političku odgovornost i on je s pravom rekao da na to neće odgovarati. Čini mi se da čak i takva ozbiljna tema koja je bila udarna tema do štrajka nije u Saboru pripremljena na način na koji je to trebalo s obzirom na važnost, da ne kažem dramatičnost te teme", govori Miljević.