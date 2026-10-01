odvjetnik u novom danu
Miljević o Turudiću i otpadu u Gospiću: Ne znam što znači to da još traju izvidi
Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Nine Kljenak u Novom danu.
Sud je štrajkove u Holdingu i ZET-u proglasio nezakonitima. Miljević kaže kako sada lako govoriti da je odluka Županijskog suda bila očekivana. "Nisam siguran da je itko to baš tako očekivao kako sada tvrde. Sutkinja je obrazložila dvije osnove po kojima je štrajk u Čistoći bio nezakonit, jedna je socijalni mir, a druga je ona zbog koje je i štrajk u ZET-u proglađen nezakonitim, to je da se nisu poštivale odredbe zakona koje uređuju poslove koji se ne smiju prekidati", pojasnio je Miljević. Slaže se dijelom obrazloženja da pravo na štrajk nije apsolutno te da postoje poslovi koji se moraju odrađivati za vrijeme štrajka.
"Ljudi nisu bili dovoljno dobro upoznati s ciljevima tog štrajka, a s druge strane smo odmah imali pripremljen odgovor Grada koji je imao precizine podatke o tome koja su prava radnika poštivana. Teško je retroaktivno mijenjati podatke, očito je Grad prezentirao dobre podatke o tome koja prava postoje i koliko je to poštivano i povišeno u zadnje tri godine, čak i do 80 posto za radnike Čistoće i oko 60 posto za vozače ZET-a", govori Miljević dodajući da, ne radnici, nego organizatori štrajka nisu posvetili dovoljno pažnje tome da građane upoznaju s ciljevima.
"Daleko je važnije je to da je ovo bilo korisno. Jedan ozbiljan broj ljudi sudjelovao je u ovim štrajkovima. Zanemarimo to je li štrajk pripremljen kako treba, on je okupio veliki broj ljudi ", kaže odvjetnik.
Miljević objašnjava da će do pravomoćnosti proteći barem mjesec dana, usprkos tome što sudovi imaju jako kratke rokove za odlučivanje.
Turudić u Saboru
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer je u Saboru branio svoje Izvješće o radu za 2025.
Miljević kaže da bi sredinom listopada trebali očekivati optužnice za slučaj Gospić. "Uvjeravani smo da će ta odluka biti do kraja rujna. ZKP ima precizne odredbe u kojim rokovima se nešto mora učiniti", podsjeća. Kaže i kako mu nije jasno što to znači provoditi izvide nakon pet godina istrage. "Griješilo se, vidio sam pitanje nekih zastupnika, iako se to svelo na Turudića i Grmoju, što i nije tako loše jer Grmoja je vješt kao i Turudić pa njuih dvojica znaju što će tko koga pitati i odgovarati... Pitali su Turudića gdje on vidi odgovornost, očito su pitanja bila usmjerena na političku odgovornost i on je s pravom rekao da na to neće odgovarati. Čini mi se da čak i takva ozbiljna tema koja je bila udarna tema do štrajka nije u Saboru pripremljena na način na koji je to trebalo s obzirom na važnost, da ne kažem dramatičnost te teme", govori Miljević.
Na pitanje zašto se sanacija ne provodi paralelno s izvidima. "To mi tek nije jasno, to se ne smije događati. Prije svega treba paziti na zdravlje i sigurnost ljudi. Onog časa kad se na terenu utvrdi opasna situacija, prije svega treba štiti zdravlje i sigurnost ljudi. Ne može DORH ni na koji način usporavati djelatnost ljudi koji trebaju što prije otkloniti opasnost po zdravlje i sigurnost ljudi. Ja sam njega shvatio što on govori, da se sonde moraju tamo ubaciti i da to traje. Je, to se onda provodi u suradnji s onima koji uklanjaju stanje. Ne smije kazneno postupanje, bilo u formi izvida ili istrage, smetati onima koji su dužni otkloniti opasnost po sigurnost i zdravlje ljudi, to je abeceda", naglašava.
Na pitanje što misli o pravosuđu, Miljević odgovara da neće reći ništa novo. "Ako je na bezbroj stručnih savjetovanja rečeno da je situacija u pravosuđu loša i vrlo loša, a rekao sam to u zadnjih 15 godina stotinjak puta, i nitko od kolega mi nije rekao da nisam u pravu... Turudić je jučer rekao da nitko živ ne želi u DORH ni u sudove i ukazao na neke minimalne pomake u brzini rješavanja predmeta, da bi Ivan Malenica rekao da prvi put vidi pozitivne pomake u radu DORH-a. I oni onda govore da je stanje u pravosuđu loše, samo ja idem s jedne strane, oni s druge. Stanje je nepobitno loše i nije Grmoja bez veze rekao da je stanje takvo, to radite i s kućama koje se ruše, rušite ih i gradite novo. Nije možda upotrijebio lijep izraz. Situacija je zaista ozbiljna i svi faktori u državi trebaju poduzeti mjere da se situacija promijeni nabolje", kaže.
Ustavni suci
Govoreći o prijedlozima ustavnih sudaca koji su stigli iz SPD-a, Miljević podsjeća na izjave predsjednika Vlade koji je rekao da se tema nedostatka ustavnih sudaca mora neminovno vezati za izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda. "Rekao sam da to dvoje nema veze, ali naš predsjednik Vlade nikako nije htio odstupiti od te svoje izjave. Onda smo izabrali predsjednicu VS-a, a sad treba i ove. Nisam ni tada mislio, kad je HDZ izašao s imenima trojice ljudi, ja ih većinu poznajem osobno, nisu to loši kandidati što se tiče kvalitete, i naš predsjednik Vlade vlada tom materijom i nisu slučajno izašli s trojicom ljudi... Nisam mislio da je loše objaviti imena ljudi. Imena ljudi koji dolaze na značajne pozicije bi se trebali znati dugo prije i o njima se treba razgovarati", kaže Miljević.
"Ja nikad nisam imao vaše i naše i nisam mogao raditi u javnom sektoru. Oni nas dijele, opterećuju nas time. Vic je da se ja pozivam na Ustavni zakon, tamo piše da Odbor mora razmotriti sve kandidate i tada ići pred Sabor. To lijepo piše i to treba poštivati, ako se oni ne mogu dogovoriti, onda se tim temama treba pozabaviti upravo Ustavni sud", zaključuje.
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