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Odbor za nacionalnu sigurnost o otpadu u Gospiću: "Cijelo vrijeme tvrdimo da su Ćorić i Plenković sve znali"
Zatvorena tematska sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o otpadu u Gospiću bavila se pitanjem kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi u Gospiću, za što su navodno svi znali. Zaključci će se donijeti na idućoj javnoj sjednici.
Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) nakon sjednice je izvijestio kako su se bavili pitanjem kako se uopće moglo dogoditi da se tolika količina opasnog otpada nađe na jednom mjestu, bez kontrole prođe 1700 kamiona i kako sve to nije puno ranije zaustavljeno.
"Tko je i kada imao informacije"
Sjednica je bila zatvorena kako bismo izbjegli bilo kakvo politiziranje, s ciljem da dođemo do odgovora tko je odgovoran i da kao zastupnici ponudimo rješenje kako sve poboljšati da se ovakva situacija ne bi ponovila, istaknuo je. Svoja očitovanja, na traženje Odbora, dali su SOA, DIRH, DORH i Carinska uprava.
Glavna primjedba članova Odbora je bila zašto nisu prisutni čelnici SOA-e, no, oni su dostavili izvješće, kazao je, u kojem su naveli da su svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine o počecima događaja u Gospiću.
"Od institucija smo čuli dosta ključnih i novih informacija o kojima ne mogu govoriti. Svi su raspolagali informacijama, a rezultat nam je ovo što imamo. Je li trebalo nešto promijeniti – da", kazao je Ostojić, ne ulazeći u detalje.
Naveo je kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, a kako SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu.
Ključnim smatra to što su institucije raspolagale informacijama. "Dakle, podaci su bili poznati i svi su postupali, ali je finale priče da nakon toliko vremena mi danas imamo teške posljedice", rekao je.
Ovdje je pitanje svodi li se sve na nekoliko osoba koje su kazneno prijavljene, pritvorene i za koje su već bile donesene odluke ili je stvar političke odgovornosti, istaknuo je.
Zaključeno je da će Ostojić kao predsjednik i Branka Juričev Martinčev (HDZ) kao potpredsjednica Odbora koordinirati zaprimanje i predlaganje zaključaka o kojima će se glasati na otvorenoj sjednici Odbora.
"Svi već sve znaju"
HDZ-ov Ante Sanader poručio je kako su prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili želju da se sve javno i transparentno prikaže te da od prvog dana žele da se kazne svi odgovorni. Dodao je kako su na sjednici saslušali sve relevantne državne institucije, ali da nisu dobili nikakve nove informacije.
"Nije Most, odnosno Troskot, otkrio tu aferu, nego su to institucije radile. Bave se tim problemom od 2023. godine", rekao je.
Na pitanje jesu li saznali nešto novo od SOA-e, Sanader je poručio kako i on i javnost sve već znaju, ali da ionako ne može govoriti o klasificiranim podacima.
Na opasku kako iz SOA-e spominju 2022., a DIRH aktivnosti od 2023. godine te da je predsjednik Odbora iznio taj podatak, Sanader opetuje kako se radi o klasificiranim podacima. "Oni koji su vam iznosili te podatke imaju svoju odgovornost. Ja nisam iznad zakona, a on ne poštuje zakon ni ono što je potpisao, to najbolje pokazuje kakvog smo ministra unutarnjih poslova imali", rekao je Sanader misleći na Ostojića.
"Ustanoviti vremenski okvir"
Sandra Benčić (Možemo!) kazala je kako su na Odboru ustanovili vremenski okvir otkada institucije imaju informaciju o potencijalno kriminalnim radnjama u Bilajskoj 50, istaknuvši činjenicu da USKOK tu informaciju ima puno duže nego što traje formalna istraga.
Navela je kako je 2023. kriminalistička policija pokrenula istragu te ju proslijedila USKOK-u te da je 2024. i DIRH pokrenuo svoju istragu na temelju prijave građana. Naručena analiza otpada napravljena je u mjesec dana, stoga, ističe Benčić, i dalje nije jasno zašto se cijele 2025., po nalogu DORH-a, nije mogla pokrenuti sanacija odlagališta.
"Tražila sam da se deklasificira jedan podatak koji uključuje SOA-u i nadamo se da će to dodatno rasvijetliti cjelokupnu vremensku dinamiku zbivanja", dodala je.
"Državne insitutucije nekoordinirane"
Mostov Zvonimir Troskot kazao je da su informacije bile poznate na više razina državne vlasti te da je postupanje državnih institucija bilo nekoordinirano.
"Mi cijelo vrijeme tvrdimo da je to 'unutra', da je država sve znala, da je dolazilo do premijera i ministra Ćorića, a određene aktivnosti su išle i preko Ministarstva gospodarstva, sve se znalo i nema nepoznanica o tome koje su institucije bile upoznate sa slučajem", tvrdi Mostovac.
Sustav ni danas nije dovoljno zaštićen od novih slučajeva ilegalnog odlaganja otpada i u ovom trenutku sustav nam je ponovno spreman za dodatnih 1700 kamiona, rekao je.
"Cilj vladajućih je prikriti i zataškati"
Nino Raspudić (Drito) ističe da nam recentno iskustvo govori da je cilj vladajućih prikriti i zataškati situaciju s otpadom. Na aktualnom prijepodnevu, odgovarajući na moje pitanje, premijer Plenković napravio je čak i frojdovsku omašku, i to dva puta, rekavši da postoji više faza, a da je nulta faza 'prikrivanje' umjesto 'prekrivanje'.
Do te situacije nije došlo zato što nam zakonodavstvo nije dobro nego zbog toga što onaj koji je bio dužan provoditi zakone i nadzirati stvari, to nije činio nego su, dapače, u nekim situacijama i kršili zakon, ocijenio je Raspudić.
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