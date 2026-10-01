Odbor za nacionalnu sigurnost o otpadu u Gospiću: "Cijelo vrijeme tvrdimo da su Ćorić i Plenković sve znali"

Na opasku kako iz SOA-e spominju 2022., a DIRH aktivnosti od 2023. godine te da je predsjednik Odbora iznio taj podatak, Sanader opetuje kako se radi o klasificiranim podacima. "Oni koji su vam iznosili te podatke imaju svoju odgovornost. Ja nisam iznad zakona, a on ne poštuje zakon ni ono što je potpisao, to najbolje pokazuje kakvog smo ministra unutarnjih poslova imali", rekao je Sanader misleći na Ostojića.