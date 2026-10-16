DOBIO 15 GODINA ZATVORA
Majka ubijene Mihaele Berak nakon presude Smažilu: Šokirani smo. Nema tu nikakvog pokajanja
Majka ubijene osječke studentice Mihaele Berak, Jadranka, dan nakon što je Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora poručila je da je obitelj i dalje u šoku te da u njegovim riječima ne vidi iskreno kajanje.
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Prošlo je 24 sata od izricanja presude bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Odluka suda i dalje izaziva snažne reakcije, a oglasila se i osječka Udruga Adela, osnovana nakon Mihaelina ubojstva.
Smažil je u prvom postupku bio osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud u veljači 2026. ukinuo je tu presudu i odredio novo suđenje. U ponovljenom postupku izrečena mu je kazna tri godine kraća od prethodne.
Mihaelina majka: Šokirani smo, nema tu nikakvog pokajanja
Tijekom obrane Smažil je izjavio da bi prihvatio i 20 godina zatvora ako bi sud zaključio da nije imao namjeru ubiti Mihaelu. Tvrdio je da joj nije namjeravao oduzeti život te da je spreman preuzeti odgovornost za smrt prouzročenu iz nehaja.
Mihaelini roditelji teško su prihvatili novu presudu. Majka Jadranka za SiB.hr je dan nakon njezina izricanja rekla da su ostali šokirani, i odlukom suda i riječima čovjeka koji im je ubio kćer.
"Nismo došli k sebi. Nema vam tu nikakvog pokajanja, posebice kad se izjavi na kraju suđenja", rekla je za majka ubijene studentice.
Ispričao se tek na kraju suđenja
Jadranka Berak istaknula je da Smažil tijekom cijelog sudskog postupka nije pokazivao kajanje niti se ispričao obitelji ili rekao da mu je žao zbog onoga što je učinio.
"Nije se dogodilo niti to da je sve napravio u smislu nekakvog pružanja pomoći, bilo čega, već se ispričao na kraju. Kao, ispričao", kazala je, dodajući da je zapravo izgovorio ono što su mu drugi rekli da treba reći.
Majka ne vjeruje u iskrenost njegovih riječi
Prema riječima Mihaeline majke, Smažil je izjave na kraju suđenja dao kako bi ostavio bolji dojam na suca, a ne zato što iskreno žali zbog počinjenog zločina.
Nova presuda nije pravomoćna. Smažilova obrana najavila je žalbu, a žalbu očekuje i odvjetnik obitelji Berak, koji smatra da je tijekom postupka dokazano da je riječ o ubojstvu s izravnom namjerom.
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