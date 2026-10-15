Ubojstvo Mihaele Berak: Smažilova obrana najavila žalbu na presudu od 15 godina zatvora

"Utvrđeno je da ste bili svjesni opasne i visoko rizične situacije koju ste stvorili, a kada ste povukli obarač niste imali realnog temelja da se pouzdajete u nenastupanje posljedica. Bili ste svjesni da je pištolj napunjen i da se žrtva nalazi pored vas pa, nakon što ste povukli obarač, ne možete tvrditi da ste bili samo nepažljivi, lakomisleni i da ste tako postupajući prouzročili smrt iz nehaja", poručio je je Smažilu sudac Bušić.