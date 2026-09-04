Nije se mogao točno sjetiti o čemu su on i članovi tima Hitne pomoći pričali sa Smažilom, nakon dolaska na mjesto događaja, ali misli da su ga pitali što se dogodilo. "Mislim da je prva verzija ovog događaja bila da se radi o samoubojstvu, ali zbog proteka vremena ne sjećam se jesam li to od nekoga čuo na mjestu događaja ili sam to pročitao u medijima u kojima sam poslije čitao razne stvari o ovom događaju", ustvrdio je Ivandić.