SUĐENJE U OSIJEKU
Marko Smažil iznio obranu za ubojstvo Mihaele Berak: "Meni zatvor nije kazna, dajte mi 20 godina"
Bivši policajac Marko Smažil iznio je obranu na suđenju za ubojstvo studentice Mihaele Berak, detaljno opisujući kobnu večer u kojoj je iz njegovog pištolja ispaljen hitac koji ju je usmrtio.
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Tvrdi da nije imao namjeru ubiti Mihaelu, ali priznaje odgovornost za njezinu smrt i ističe da će se zbog onoga što se dogodilo kajati do kraja života, prenosi Marina Bešić Đukarić za Dnevnik.hr.
Prema njegovoj verziji događaja, te je večeri Mihaela zatražila da joj pokaže pištolj, što, kako tvrdi, nije bilo prvi put. Oružje je u jednom trenutku i sama držala u rukama, nakon čega mu ga je vratila. Opisao je kako su se zabavljali rukovanjem pištoljem, pomicanjem kočnice i zatvarača, pri čemu je oružje proizvodilo zvukove. U jednom trenutku pištolj je opalio, a hitac je pogodio Mihaelu.
Smažil je tijekom obrane više puta istaknuo da se smatra krivim za ono što se dogodilo. Kazao je kako do tragedije ne bi došlo da se nije hvalio pištoljem te da ne bježi od odgovornosti. Ipak, inzistira na tome da nije postojala namjera da usmrti Mihaelu.
"Dajte mi 20 godina, nije problem. Meni zatvor nije kazna, meni je ovo što se dogodilo kazna", poručio je Smažil, naglašavajući da mu visina zatvorske kazne nije važna, već samo da ne bude osuđen za nešto što, kako tvrdi, nije namjeravao učiniti.
Tijekom iznošenja obrane uputio je i molbu Mihaelinoj obitelji da mu oprosti.
"Počinio je ubojstvo s namjerom"
Nakon Smažilove obrane uslijedile su završne riječi tužiteljstva. Zamjenica državnog odvjetnika Jasminka Bošnjak istaknula je kako smatra da je tijekom postupka nedvojbeno dokazano da je Smažil počinio kazneno djelo ubojstva te da je postupao s namjerom da Mihaelu liši života.
U prilog tvrdnji da je riječ o namjernom ubojstvu tužiteljica se pozvala na iskaze Mihaelinih prijatelja, koji su tijekom suđenja govorili o Smažilovoj ljubomori, ali i o prijetnjama koje im je Mihaela ranije prepričavala.
Prema njihovim iskazima, Mihaela im je jednom prilikom rekla da joj je Smažil kazao kako bi u nju mogao ispaliti cijeli šaržer metaka. Drugom im je prilikom, kako su svjedočili, povjerila da se boji njegove reakcije jer bi joj mogao ispaliti tri metka u čelo.
Bošnjak se u završnoj riječi pozvala i na nalaz psihijatrijskog vještačenja, prema kojem su kod Smažila utvrđene narcisoidne i latentno agresivne crte osobnosti.
Tužiteljstvo stoga odbacuje Smažilovu obranu da je do pucnjave došlo slučajno te ostaje pri stajalištu da je Mihaela ubijena s namjerom.
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