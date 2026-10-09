Marko Smažil iznio obranu za ubojstvo Mihaele Berak: "Meni zatvor nije kazna, dajte mi 20 godina"

Prema njegovoj verziji događaja, te je večeri Mihaela zatražila da joj pokaže pištolj, što, kako tvrdi, nije bilo prvi put. Oružje je u jednom trenutku i sama držala u rukama, nakon čega mu ga je vratila. Opisao je kako su se zabavljali rukovanjem pištoljem, pomicanjem kočnice i zatvarača, pri čemu je oružje proizvodilo zvukove. U jednom trenutku pištolj je opalio, a hitac je pogodio Mihaelu.