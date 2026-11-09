Milanović: "EU ne može biti država. Što imamo od članstva?"

"Hrvatska je članica EU već 13 godina i legitimno je i potrebno pitati se što imamo od tog članstva iz perspektive nacionalnog interesa koji je trajan i stalan. Treba si postavljati ta pitanja i davati odgovore ne zbog toga da bismo raspisivali referendum o izlasku iz EU jer to nije ni realni niti pametno. Međutim, postavljati pitanja je potrebno jer u politici, posebno u državništvu, onaj tko se ne ponaša u skladu s nacionalnim interesima zaslužuje sažaljenje“, rekao je predsjednik Milanović i dodao kako on „pokušava vidjeti što je to naš nacionalni interes“.