FOTO / Milanović u društvu slovenske kolegice: "Razočaran sam mnogim stvarima i više ih neću moći mijenjati"

"Razočaran sam mnogim stvarima i više ih neću moći mijenjati jer moj posao ima svoja vremenska i biološka ograničenja. Međutim, ovo što je bilo u Kućibregu prije skoro stotinu godina je jedinstvena stvar i ovo je izazov, ali pozitivan izazov svima da kažu gdje u Europi postoji ovakvo mjesto, s ovakvom radnjom i ovakvim protagonistima. I zato slava im, slava njihovoj borbi, njihovom srcu, njihovom žaru, hrabrosti i ne treba ih nikada zaboraviti", zaključio je predsjednik Milanović.