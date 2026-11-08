ODALI POČAST PARTIZANIMA
FOTO / Milanović u društvu slovenske kolegice: "Razočaran sam mnogim stvarima i više ih neću moći mijenjati"
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar sudjelovali su u nedjelju na obilježavanju 82. obljetnice bitke kod Kućibrega u Drugom svjetskom ratu, nazvavši taj događaj simbolom zajedničke antifašističke borbe i solidarnosti hrvatskog, slovenskog i talijanskog naroda.
U tom pograničnom mjestu kod Buja hrvatski, talijanski i slovenski partizani borili su se 3. i 4. studenoga 1944. protiv njemačkih i talijanskih fašista. Tijela 120 boraca pokopana su u zajedničkoj grobnici u obližnjem mjestu Hrvoji, na susjednoj uzvisini u Sloveniji.
Dvoje predsjednika ocijenilo je da Kućibreg predstavlja jedinstven primjer povijesnog zajedništva triju naroda u pokretu otpora i trajnu lekciju o važnosti suživota, dobrosusjedstva i očuvanja istarskog identiteta.
Osvrnuvši se na povijesni kontekst kasne jeseni 1944., kada je unatoč skorom kraju rata Hitlerov režim i dalje pokretao snažne ofenzive, Milanović je rekao da je to bilo vrijeme "potpunog ludila koje mora služiti kao upozorenje za budućnost".
"Ne znam da je tijekom Drugog svjetskog rata na nekom mjestu u Europi došlo do ovakvog bratstva po oružju, suradnje triju naroda u pokretu otpora", izjavio je Milanović i dodao da je razočaran brojnim stvarima u današnjoj Europi koja "više nije onakva kakvu je živio prije trideset i četrdeset godina".
Pirc Musar istaknula važnost suživota
Pirc Musar se u govoru usredotočila na sadašnjost i budućnost regije, pohvalivši stanovnike Istre koji svojim načinom života oblikuju autentičan i neprocjenjiv zajednički istarski identitet. Istaknula je da su poštovanje povijesti i međusobno razumijevanje temelji stabilne zajedničke budućnosti.
"Dobrosusjedstvo zahtijeva pošten odnos prema povijesti, poštovanje žrtava te spremnost saslušati i razumjeti jedni druge. Istra nas uči da suživot zahtijeva svakodnevnu brigu. Slovenci, Hrvati i Talijani takvim odnosom čuvamo Istru kao zajednički prostor dobrog susjedstva i gradimo budućnost u kojoj svatko ima svoje mjesto", rekla je slovenska predsjednica.
Milanović: Razočaran sam mnogim stvarima i više ih neću moći mijenjati
"Razočaran sam mnogim stvarima i više ih neću moći mijenjati jer moj posao ima svoja vremenska i biološka ograničenja. Međutim, ovo što je bilo u Kućibregu prije skoro stotinu godina je jedinstvena stvar i ovo je izazov, ali pozitivan izazov svima da kažu gdje u Europi postoji ovakvo mjesto, s ovakvom radnjom i ovakvim protagonistima. I zato slava im, slava njihovoj borbi, njihovom srcu, njihovom žaru, hrabrosti i ne treba ih nikada zaboraviti", zaključio je predsjednik Milanović.
Pirc Musar i Milanović položili su vijence u čast poginulima kod partizanskog spomenika podignutog 1959. na uzvisini iznad sela Kućibreg u Istri, tik uz granicu sa Slovenijom. Spomenik čuva sjećanje na pale borce te simbolizira zajedništvo i prijateljstvo Istrana Bujštine i Koparštine.
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