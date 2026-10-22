Hrvatski pomorac nestao u Crnom moru nakon napada na tanker, još jedan ozlijeđen

Na istom tankeru bio je još jedan Hrvat, koji je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel. Uz njih dvojicu, posudu je činio i jedan državljanin BiH te njih 9 iz Benina. Oni koji se vode nestalima – Hrvat i 6 Beninaca – spavali su u donjem dijelu za smještaj posade, koji je izravno pogođen. Kako je napad bio prije zore, ostale je spasilo što su spavali na višim dijelovima ili pak bili na gvardiji, odnosno na straži, piše Sandra Veljković.