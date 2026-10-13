PUKOTINE I POPLAVLJENI KATOVI
Vojni neboder plaćen gotovo devet milijuna eura propada. Anušić: Sve što može biti naopako je naopako
Vojni neboder u koji je država uložila gotovo devet milijuna eura i dalje je opterećen ozbiljnim tehničkim problemima, dok se čeka sudski rasplet međusobnih tužbi i utvrđivanje štete nastale zbog propusta u gradnji.
Problemi sa zgradom, o čijoj je izgradnji prvi izvještavao Dnevnik Nove TV, još nisu riješeni. Od početka gradnje promijenila su se tri ministra obrane, a aktualni ministar Ivan Anušić otvoreno govori o poteškoćama s kojima se suočava tijekom boravka u neboderu.
Na pročelju zgrade vidljive su pukotine, no još ozbiljniji problemi nalaze se u njezinoj unutrašnjosti.
"U trenutku imate vruću vodu, nemate hladnu vodu, pa imate samo hladnu, nemate više vruću, grijanje radi pa ne radi, hlađenje uglavnom ne radi preko ljeta, nego radi po zimi. A po zimi nije grijanje, nego hlađenje. Sve što može biti naopako je naopako", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
Dio zgrade zatvoren zbog kvarova
Pitanje je i koliko je zgrada uopće funkcionalna te koliko je siguran boravak u njoj. Anušić u neboderu boravi s približno 40 časnika i kadeta.
Polovica zgrade već je dulje vrijeme ispražnjena i zatvorena zbog ozbiljnih kvarova na instalacijama, problema s vlagom i prodora vode s viših na niže katove. Voda je pritom natopila zidove i namještaj.
Unatoč tome, zgrada se i dalje koristi, ali popravci ne prestaju. "Zgrada se koristi, ali konstantno su unutra majstori, konstantno se prebrikava nešto i improvizira, nešto se popravlja, pa valja pet dana, pa onda opet ne valja", rekao je Anušić.
Šteta još nije podmirena
Država je za izgradnju vojnog nebodera izdvojila gotovo devet milijuna eura, no iza projekta ostali su neriješeni financijski odnosi. Vještačenje je pokazalo niz propusta u gradnji, a nastala šteta još nije nadoknađena.
Prema ranijoj procjeni vještaka Ministarstva obrane, za popravke će biti potrebno više od 1,7 milijuna eura. Ipak, konačan iznos štete tek treba utvrditi sudski vještak.
Ministarstvo obrane tužilo je splitsku građevinsku tvrtku Lavčević, tereteći je za nekvalitetno izvedene radove i kašnjenje u gradnji. S druge strane, tvrtka je tužila MORH, tražeći isplatu preostalih troškova za izvedene radove i priznavanje dijela troškova građevinskog materijala.
Kada će sporovi dobiti sudski epilog, zasad nije poznato. Ni građani koji prolaze pokraj vojnog učilišta nisu iznenađeni stanjem zgrade.
"To su sfušali, ne? Prek' ruke je išlo", rekao je Branimir iz Zagreba. "Ako su platili onda su trebali tražiti da radovi budu izvrsni", rekla je Vesna iz Zagreba.
"Nije normalno po meni, meni se čini da to nije normalno", rekao je Željko iz Zagreba.
Ministar najavljuje naplatu troškova
Anušić se nada da će uskoro biti dovršeno vještačenje i da će se s tvrtkom koja je izvodila radove uspjeti postići dogovor. U protivnom, slijedi nastavak pravne borbe.
"Nadamo se čim prije nalazu vještaka, dogovoru s kompanijom i tvrtkom koja je radila, a ako ne onda idemo na sud. I nadzor i izvođač radova su krivi", rekao je ministar.
Dodao je da će troškove obnove snositi oni koji su odgovorni za probleme. "Zgradu ćemo obnovit na trošak onoga tko je problem napravio", poručio je Anušić.
Tvrtka i ostale prozvane strane zasad ne komentiraju slučaj. Prošlo je više od šest godina otkako je svečano otvoren vojni neboder. Gradnju je pokrenuo tadašnji ministar obrane Damir Krstičević, dok su dogovori o namještaju izrađenom po narudžbi sklapani za vrijeme mandata njegova nasljednika Marija Banožića.
Anušić, treći ministar obrane koji boravi u toj zgradi, uvjeren je da će odgovorni za propuste snositi posljedice.
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