Vojni neboder plaćen gotovo devet milijuna eura propada. Anušić: Sve što može biti naopako je naopako

"U trenutku imate vruću vodu, nemate hladnu vodu, pa imate samo hladnu, nemate više vruću, grijanje radi pa ne radi, hlađenje uglavnom ne radi preko ljeta, nego radi po zimi. A po zimi nije grijanje, nego hlađenje. Sve što može biti naopako je naopako", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.