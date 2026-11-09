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Oprez! Iz trgovine se povlači proizvod koji mnogi svakodnevno koriste
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu seta kuhinjskog pribora zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA).
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Set kuhinjskog pribora od 5 dijelova: kutlača za juhu, dvije žlice, lopatice za tavu i pjenjače., broja artikla: 1213776 / P269878, zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA).
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta
Podaci o proizvodu:
- Proizvođač: Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., Kina
- Dobavljač: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Njemačka
- Maloprodaja: KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešić
- Zemlja podrijetla: Kina
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