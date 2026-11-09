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provjerite kuhinje

Oprez! Iz trgovine se povlači proizvod koji mnogi svakodnevno koriste

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09. stu. 2026. 20:47
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kuhinja
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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu seta kuhinjskog pribora zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA).

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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Set kuhinjskog pribora od 5 dijelova: kutlača za juhu, dvije žlice, lopatice za tavu i pjenjače., broja artikla: 1213776 / P269878, zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Kuhinjski pribor
DIRH

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta

Podaci o proizvodu:

  • Proizvođač: Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., Kina
  • Dobavljač: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Njemačka
  • Maloprodaja: KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešić
  • Zemlja podrijetla: Kina

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Teme
kuhinjski pribor opoziv proizvoda set kuhinjskog pribora državni inspektorat

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