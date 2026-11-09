AMERIKANIZACIJA ZDRAVSTVA
Mrsić o slučaju Zadravec: "Netko je očito odlučio da ona mora dobiti to mjesto. Sve smrdi na utjecaj HDZ-a"
N1 Info
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09. stu. 2026. 14:39
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Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, liječnik Mirando Mrsić, u N1 studiju kod naše Hanan Nanić, komentirao je slučaj Dijane Zadravec i postojeći HDZ-ov model upravljanja zdravstvom, a osvrnuo se i na male mirovine i probleme u mirovinskom sustavu.
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