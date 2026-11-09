Preminuo Marko Turina, svjetski priznati hrvatski kardiokirurg i pionir moderne kirurgije srca

Od 1962. radio je u Sveučilišnoj bolnici u Zürichu, gdje je 1976. preuzeo vodstvo Instituta za eksperimentalnu kirurgiju, a 1985. postao predstojnik Klinike za kardiovaskularnu kirurgiju. Od 1996. do 1998. obnašao je dužnost dekana Medicinskog fakulteta u Zürichu.