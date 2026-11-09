VELIKI GUBITAK
Preminuo Marko Turina, svjetski priznati hrvatski kardiokirurg i pionir moderne kirurgije srca
Preminuo je prof. dr. sc. Marko Turina, jedan od najuglednijih hrvatskih liječnika i svjetski priznatih kardiovaskularnih kirurga. Tijekom bogate karijere ostvario je niz značajnih medicinskih postignuća, među kojima se ističe prva ugradnja umjetnog srca izvan prsnog koša.
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Vijest o njegovoj smrti objavila je Klinika Magdalena, u čijem je osnivanju i razvoju Turina imao važnu ulogu.
"S velikom tugom primili smo vijest o smrti prof. dr. sc. Marka Turine, jednog od najistaknutijih svjetskih kardiovaskularnih kirurga i pionira moderne kardijalne kirurgije", poručili su iz klinike.
Istaknuli su da je Turina od samih početaka svojim znanjem, iskustvom i osobnim angažmanom pridonosio razvoju ustanove.
"Svojim stručnim radom, mentorstvom i nesebičnim prenošenjem znanja na naše liječnike ostavio je dubok i trajan trag u našoj ustanovi i hrvatskoj kardiokirurgiji", naveli su.
Od njega su se oprostili riječima zahvalnosti za njegovu viziju, predanost i doprinos medicini, piše Jutarnji list.
Pionir u razvoju umjetnog srca
Marko Turina rođen je 23. siječnja 1937. u Zagrebu, gdje se školovao i 1961. diplomirao na Medicinskom fakultetu. Specijalizaciju iz opće i kardiovaskularne kirurgije završio je u Zürichu i San Diegu.
Od 1962. radio je u Sveučilišnoj bolnici u Zürichu, gdje je 1976. preuzeo vodstvo Instituta za eksperimentalnu kirurgiju, a 1985. postao predstojnik Klinike za kardiovaskularnu kirurgiju. Od 1996. do 1998. obnašao je dužnost dekana Medicinskog fakulteta u Zürichu.
Posebno se istaknuo radom na transplantaciji srca i razvoju umjetnih srčanih sustava. Godine 1977. prvi je u svijetu ugradio umjetno srce izvan prsnog koša, a među njegovim pionirskim zahvatima bila je i operacija srčane deformacije kod novorođenčeta.
Bio je redoviti profesor medicinskih fakulteta u Zürichu i Osijeku, a 1992. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).
Svojim inovacijama, znanstvenim radom i obrazovanjem novih generacija liječnika ostavio je značajan trag u hrvatskoj i svjetskoj kardiokirurgiji.
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