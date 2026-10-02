Penava: Vladi smo predložili spomen-područje za žrtve komunističkog režima

"Zahvaljujući znanstvenom pristupu i demokraciji za koju smo se izborili, dolazimo do spoznaja o novim grobnicama koje često broje po nekoliko stotina ili nekoliko tisuća posmrtnih ostataka. U tom smislu moramo raskrinkati bilo kakvu iluziju da su partizani, a isto vrijedi za naciste, ustaše i četnike, bili vesela družina koja je donosila sreću i slobodu među narodima na teritorijima u koje su ulazili", naglasio je Penava.