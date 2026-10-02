lokacija još nepoznata
Penava: Vladi smo predložili spomen-područje za žrtve komunističkog režima
Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata u petak je predložilo Vladi stvaranje memorijalnog mjesta posvećenog žrtvama komunističkog režima, a lokacija takvog mjesta još se treba odrediti, rekao je predsjednik Povjerenstva Ivan Penava.
Oglas
"Kao Povjerenstvo donijeli smo zaključak da Vlada to treba razmotriti, a Vlada će u konačnici donijeti odluku i definitivan stav po tom pitanju'', kazao je Penava (DP) novinarima nakon sjednice Povjerenstva.
S obzirom na to da je Hrvatska danas slobodna i demokratska država, Penava ocjenjuje da je vrijeme za razgovore i o žrtvama komunističkog režima te njihovim sudbinama. Njima bi se, prema prijedlogu Povjerenstva, posvetilo spomen-područje ili spomen-park, a hoće li to biti na ''zagrebačkom Mirogoju, Maclju, Udbini ili nekoj četvrtoj lokaciji, bit će stvar rasprave i razmjene argumenata''.
"Ne govorimo samo o tome da se netko išao osvetiti, to je točno u jednom dijelu, već govorimo o sustavnom pristupu kojeg podvodimo pod sintagmu industrije smrti. To su desetine tisuće ljudi", istaknuo je predsjednik Povjerenstva, govoreći o represiji komunističkih vlasti.
Drugi prijedlog Povjerenstva je jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za utvrđivanje onoga što se dogodilo u poraću - 1945. i 1946. godine.
"Zahvaljujući znanstvenom pristupu i demokraciji za koju smo se izborili, dolazimo do spoznaja o novim grobnicama koje često broje po nekoliko stotina ili nekoliko tisuća posmrtnih ostataka. U tom smislu moramo raskrinkati bilo kakvu iluziju da su partizani, a isto vrijedi za naciste, ustaše i četnike, bili vesela družina koja je donosila sreću i slobodu među narodima na teritorijima u koje su ulazili", naglasio je Penava.
Povjerenstvo također planira Europskom parlamentu predložiti donošenje deklaracije o osudi komunističkog postupanja u drugoj polovici 20. stoljeća.
Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić najavio je da će Hrvatska sa susjednom Slovenijom nastaviti suradnju na istraživanju i obilježavanju masovnih grobnica. Uz to, radit će se i na senzibiliziranju javnosti kroz edukativne sadržaje.
"Ta je tema dosta vremena prisutna u našem društvu, treba joj pristupiti s određenim pijetetom. Isto tako, zbog vremenskog odmaka treba joj dati primjerenu važnost, s pogledom na budućnost, kako bi se izvukle pouke koje će biti korisne budućim generacijama", kazao je Frka Petešić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas