Pokrenut Studentski inkubator FFZG-a. Bagić: Htjeli smo proširiti koncept akademskog poduzetništva

Ideja programa s Filozofskog, a danas je otvoren poziv, jest da se prijave timovi od 3-6 članova i ne moraju svi biti s Filozofskog fakulteta. "Cilj je da kroz taj program steknu nova znanja i vještine kako neku ideju pretvoriti u nešto konkretno. Kroz program će dobiti četiri neka paketa podrške - edukacije, mentore iz prakse na šest mjeseci, financiranje troškova i infrastrukturu za rad", kaže i dodaje da su procijenili da je ukupna vrijednost svega što će jedan tim dobiti oko pet tisuća eura.