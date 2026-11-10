otvoren poziv
Pokrenut Studentski inkubator FFZG-a. Bagić: Htjeli smo proširiti koncept akademskog poduzetništva
Sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu Dragan Bagić gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao Studentski inkubator na FFZG-u.
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Kaže da je danas ideja startupa i akademskog poduzetništva većinom vezana uz tehničke znanosti, uz neku tehnologiju. "Ono što smo mi htjeli jest proširiti koncept akademskog poduzetništva", rekao je i dodao da su angažirani u rješavanju društvenih problema koristeći teorijska znanja i neke intelektualne vještine koje se stječu na fakultetu, koje onda studenti trebaju upotrijebiti kako bi našli inovativna rješenja. Ta rješenja, dodao je, ne moraju nužno biti komercijalna, nego u svojoj izvedbi i načinu financiranja raznovrsna, ali i komercijalna.
Istaknuo je da su studentski inkubatori forma učenja koji je na sveučilištima prisutan duže vrijeme i naglasio da je njihov smisao fokus na učenju i stjecanju novih osobina koji studentima omogućuju da teorijska znanja i intelektualne vještine pokušaju pretočiti u neke projekte ili poduhvate kojima će pokušati rješavati neke probleme u životu.
Ideja programa s Filozofskog, a danas je otvoren poziv, jest da se prijave timovi od 3-6 članova i ne moraju svi biti s Filozofskog fakulteta. "Cilj je da kroz taj program steknu nova znanja i vještine kako neku ideju pretvoriti u nešto konkretno. Kroz program će dobiti četiri neka paketa podrške - edukacije, mentore iz prakse na šest mjeseci, financiranje troškova i infrastrukturu za rad", kaže i dodaje da su procijenili da je ukupna vrijednost svega što će jedan tim dobiti oko pet tisuća eura.
Navodi da je Filozofski fakultet heterogena institucija i svi će studenti, bez obzira na njihovu orijentaciju, moći sudjelovati u ovom programu. Prijave se mogu, objasnio je, podnijeti u tri kategorije - komercijalne inovacije, kulturne inovacije i društvene inovacije.
Nakon ovog programa, kaže, Filozofskom fakultetu ostaju alumni s određenim vještinama koje će moći primjenjivati u praksi i pokazati društvenu, ekonomsku i kulturnu korist od njihove institucije kao obrazovne institucije. Ostat će, kaže, i kultura i atmosfera poduzetnosti, kao i recept kako u budućnosti poticati takve projekte. Tijekom trajanja programa, dodao je, željeli bi razviti širi ekosustav unutar fakulteta gdje će i sami profesori neke elemente takve aktivnosti inkorporirati u svojoj nastavi.
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