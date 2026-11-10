U TIJEKU OČEVID
Eksplozija kod Mimare: Na travi pronađeno tijelo
N1 Info , Hina
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10. stu. 2026. 09:54
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Još uvijek nepoznata osoba počinila je jutros, nešto prije 9 sati kod zagrebačkog Muzeja Mimara na Rooseveltovom trgu, samoubojstvo aktiviranjem eksplozivne naprave, doznaje se na mjestu događaja.
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Tijekom detoniranja eksplozivne naprave u blizini nije bilo prolaznika pa građani nisu bili ugroženi.
Na prizorištu se nalazi veći broj policajaca, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.
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