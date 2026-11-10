Oglas

U TIJEKU OČEVID

Eksplozija kod Mimare: Na travi pronađeno tijelo

author author
N1 Info , Hina
|
10. stu. 2026. 09:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
KORISTITI OVU!!! - NAJNOVIJA VIJEST
N1

Još uvijek nepoznata osoba počinila je jutros, nešto prije 9 sati kod zagrebačkog Muzeja Mimara na Rooseveltovom trgu, samoubojstvo aktiviranjem eksplozivne naprave, doznaje se na mjestu događaja.

Oglas

Tijekom detoniranja eksplozivne naprave u blizini nije bilo prolaznika pa građani nisu bili ugroženi.

Na prizorištu se nalazi veći broj policajaca, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

Teme
eksplozija mimara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ