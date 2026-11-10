PREMIJEROV STAV
Plenković o smrti pacijenta u Jankomiru: Pogledajte snimku
Vanja Deželić , N1 Hrvatska
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10. stu. 2026. 09:37
| Vijesti
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Premijer Andrej Plenković komentirao je smrt pacijenta Kristijana Josipa Periša (32) u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan.
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"Po ovome što sam mogao vidjeti, riječ je o ubojstvu mladog čovjeka u bolnici pod nadležnosti gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, vjerojatno bi se već radili prosvjedi", kazao je Plenković pa pojasnio zašto smatra da je ubojstvo:
"Pogledajte snimku."
Na opasku da se još ne zna je li ubojstvo, ponovio je."
"Pogledajte snimku."
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