uzrok nepoznat
Požar kod Dubrovnika pod kontrolom: Vatrogasni zapovjednik otkrio kolika je šteta
Požar koji je u srijedu navečer izbio na dubrovačkom području stavljen je pod kontrolu oko 22 sata. Izgorjelo je devet hektara šume i visoke makije, a vatrogasci su i dalje na terenu, potvrdio je za N1 dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Oglas
"Požar smo oko 22 sata stavili pod kontrolu. Izgorjelo je devet hektara šume i visoke makije. Još uvijek čuvamo požarište i nastavit ćemo s natapanjem terena, ali vjerujem da će sve biti u redu", rekao je Simović za N1.
Podsjetimo, požar je izbio u srijedu oko 20 sati na području Osojnika, nedaleko od Dubrovnika. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, a gašenje je otežavala jaka bura zbog koje se vatra ubrzano širila.
Simović je tijekom večeri za N1 upozorio da situacija ne izgleda dobro te da je na terenu velik broj vatrogasaca, uz mogućnost angažiranja dodatnih snaga.
Ipak, vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a tijekom dana nastavit će nadzirati požarište kako bi spriječili njegovo ponovno rasplamsavanje.
Uzrok požara zasad nije poznat.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas