UZROK JOŠ NEPOZNAT
FOTO / Kod Dubrovnika izbio veliki požar: Vatrogasci su na terenu
Na području Osojnika, nedaleko od Dubrovnika, oko 20 sati izbio je šumski požar zbog kojeg su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Zasad nema informacija o tome koliku je površinu zahvatila vatra ni jesu li ugroženi obližnji objekti.
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Kako prenosi Dubrovnik Insider, vatrogasci su nakon zaprimljene dojave krenuli prema požarištu. Okolnosti izbijanja požara još nisu poznate, a više informacija o razmjerima požara i tijeku intervencije očekuje se tijekom večeri.
Novi požar na dubrovačkom području dolazi u trenutku kada se javnost još suočava s posljedicama katastrofalnog požara kod Omiša, u kojem je život izgubilo šestero ljudi. Nakon smrti šeste žrtve, za četvrtak, 29. listopada, u Omišu je proglašen Dan žalosti.
U požaru i od posljedica zadobivenih ozljeda preminuli su Dragana Antešević, Drago Lelas, Katica Nikolić, Ivana Kovačić, Jozo Kovačić i Grozdana Kovačić.
Tragedija je ponovno otvorila pitanja o funkcioniranju sustava civilne zaštite, pravodobnom upozoravanju stanovništva i koordinaciji nadležnih službi tijekom velikih požara.
Posebnu pozornost izazvala je činjenica da tijekom požara nije aktiviran sustav SRUUK, odnosno Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, čija je uspostava stajala 8,4 milijuna eura. Nadležni su izostanak upozorenja obrazložili brzim širenjem požara i procjenom da se među stanovništvom ne želi izazvati velika panika.
Ipak, više od dva mjeseca nakon tragedije i dalje su otvorena pitanja o tome jesu li stanovnici pravodobno upozoreni na opasnost, kada je donesena odluka o evakuaciji i jesu li sve nadležne službe postupale usklađeno. Dio informacija potrebnih za potpunu rekonstrukciju događaja još nije javno dostupan.
O postupanju službi raspravljalo se i u Hrvatskom saboru. HDZ-ov zastupnik Mislav Herman u utorak je, odgovarajući zastupnici Marijani Puljak, akciju spašavanja ocijenio iznimno uspješnom.
"Bila je to briljantna akcija spašavanja", izjavio je Herman te dodao da nitko neće "od Omiša raditi Novi Sad".
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