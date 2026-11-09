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TAIYAUAN

Požar na sjeveru Kine: Poginulo najmanje 14 osoba

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Hina
|
09. stu. 2026. 08:14
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Kina, vatrogasac
AFP / PETER PARKS

U požaru koji je u nedjelju izbio u višekatnici u Taiyuanu, u sjevernoj kineskoj pokrajini Shanxi, poginulo je 14 osoba, izvijestila je u ponedjeljak državna novinska agencija Xinhua.

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Ukupno 25 osoba i dalje se nalazi u bolnici, od kojih je devet zadobilo teške ozljede, izvijestili su mediji u ponedjeljak, pozivajući se na podatke nadležnih vlasti.

Požar je izbio u zgradi u središtu Taiyuana u nedjelju poslije podne po lokalnom vremenu. Vatra je ugašena otprilike dva sata poslije.

Uzrok požara je pod istragom.

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Teme
istraga kina požar taiyuan

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