Operirala je koljeno i što prije trebala u toplice preko HZZO-a. Pogodite koji je termin dobila

U specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu i u Krapinskim toplicama Antoniji su ponudili termine krajem lipnja iduće godine, devet mjeseci nakon što je operirana. S tim da su joj u Krapinskim toplicama ponuđen smještaj za privatne korisnike koji se plaća i u koji bi, po svemu sudeći, mogla biti primljena puno ranije. Cijena je 55 eura po danu za smještaj u dvokrevetnoj sobi te 70 eura za smještaj u jednokrevetnoj sobi. Taj smještaj uključuje puni pansion, dostupnost liječnika i medicinske sestre 24 sata dnevno i kupanje u bazenima.