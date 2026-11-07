ILI ČEKAJ ILI PLATI
Operirala je koljeno i što prije trebala u toplice preko HZZO-a. Pogodite koji je termin dobila
Nedavno smo razgovarali sa Zagrepčankom Antonijom Buhom koja nam je opisala svoje peripetije nakon što joj je nedavno u bolnici obavljena operacija ugradnje umjetnog zgloba u koljeno.
Liječnici su joj rekli kako bi odmah po izlasku iz bolnice trebala započeti s fizikalnom terapijom u kući radi razgibavanja zgloba jer bi se u suprotnom mogao umanjiti učinak uspjele operacije.
Iako joj je liječničko povjerenstvo HZZO-a odobrilo fizikalnu terapiju u kući u trajanju od 15 dana, u svim ustanovama za zdravstvenu njegu koje je tada kontaktirala rečeno joj je da su prvi slobodni termini tek za šest do osam tjedana. Budući da joj je za preporučeni oporavak nakon operacije to bilo predugo za čekati, odlučila je sama platiti fizikalnu terapiju. Pa je deset sesija fizikalne terapije, umjesto na teret HZZO-a na što je imala pravo, platila iz svoga džepa - pedeset eura svaku, 500 eura ukupno.
No nije to jedini problem s kojim se suočila nakon operacije.
Poslala molbe za rehabilitaciju u 13 ustanova
Da bi se što prije oporavila i vratila na posao jer joj je u međuvremenu zbog bolovanja dužeg od mjesec dana već značajno umanjena plaća - o toj temi smo nedavno pisali ovdje - Antoniji su liječnici preporučili stacionarno bolničko liječenje u toplicama kakvo se i podrazumijeva nakon takvih operacija.
Liječničko povjerenstvo HZZO-a odobrilo joj je i tu rehabilitaciju u trajanju od tri tjedna, a prema potrebi i duže.
Znajući da je termin u ovdašnjim toplicama nemoguće dobiti brzo, čim je dobila rješenje HZZO-a Antonija ih je redom počela zvati i slati medicinsku dokumentaciju. Obratila se na čak trinaest adresa diljem Hrvatske kako bi dobila termin: od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Makarskoj do Bizovačkih toplica.
"Ukupno sam poslala trinaest molbi za prijem na rehabilitaciju s otpusnim pismom iz bolnice i rješenjem HZZO-a kojim mi je odobrenarehabilitacija te uz napomenu kako bih se trebala vratiti na posao krajem ove godine."
Najraniji termin - četiri mjeseca nakon operacije
Ubrzo su joj elektronskom poštom počeli stizati odgovori iz svih trinaest ustanova u kojima je zatražila termine.
"Jednako sam razočarana kao i s traženjem termina za fizikalnu terapiju u kući. Čak i više. Najraniji termin ponuđen mi je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Rovinju - krajem siječnja iduće godine. To je četiri mjeseca nakon operacije. Tamo sam se prijavila jer je bio najkraći rok za prijem no i dalje se pitam kakvog će efekta imati rehabilitacija četiri mjeseca nakon operacije. Prije su pacijente s operiranim koljenom direktno iz bolnice vozili u toplice", kaže.
U ostalih dvanaest ustanova prvi slobodni termini koji su joj ponuđeni bili su još udaljeniji. Neki i za godinu dana.
Preko HZZO-a za šest mjeseci, uz plaćanje za dva-tri tjedna
U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Makarskoj ponuđen joj je termin u prvoj polovici ožujka, pet i pol mjeseci nakon operacije.
U Daruvarskim toplicama i u Varaždinskim toplicama rečeno joj je da je predviđeno vrijeme čekanja na rehabilitaciju otprilike šest mjeseci, osim ako netko ne odustane od zakazanog termina.
U Bizovačkim Toplicama Antoniji su odgovorili kako je lista čekanja za rehabilitaciju putem odobrenja HZZO-a minimalno šest mjeseci. No usto su dodali: "... ukoliko Vam više odgovara raniji termin, možemo Vam ponuditi mogućnost dolaska kroz neki od naših programa zdravlja. Prve slobodne termine bi imali kroz dva do tri tjedna."
A spomenuti program, kako stoji na stranicama Bizovačkih toplica, uz fizikalne terapije uključuje smještaj hotelskog ili bolničkog tipa u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi po polupansionskoj cijeni od 110 eura po danu ili punim pansionom uz nadoplatu od 10 eura po danu.
U Toplicama Lipik ponuđen joj je prvi slobodan termin u drugoj polovici svibnja iduće godine, što je osam mjeseci nakon operacije.
Liste čekanja od šest do deset mjeseci
U specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu i u Krapinskim toplicama Antoniji su ponudili termine krajem lipnja iduće godine, devet mjeseci nakon što je operirana. S tim da su joj u Krapinskim toplicama ponuđen smještaj za privatne korisnike koji se plaća i u koji bi, po svemu sudeći, mogla biti primljena puno ranije. Cijena je 55 eura po danu za smještaj u dvokrevetnoj sobi te 70 eura za smještaj u jednokrevetnoj sobi. Taj smještaj uključuje puni pansion, dostupnost liječnika i medicinske sestre 24 sata dnevno i kupanje u bazenima.
Na red za rehabilitaciju u Lječilištu Topusko čeka se deset mjeseci.
Iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko‑goranske županije u Crikvenici Zagrepčanki Antoniji odgovorili su da je prosječno vrijeme čekanja za početnu rehabilitaciju šest do osam mjeseci, a za održavajuću rehabilitaciju deset do 12 mjeseci.
Odgovor iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama glasio je: "Trenutna lista čekanja za akutne dijagnoze je oko 10 mjeseci te je podložna promjenama."
"Prvi put trebam konkretnu uslugu, a ne mogu je dobiti"
Dvanaest mjeseci čeka se i u ustanovi Thalassotherapia Opatija, što bi za našu sugovornicu bilo više od godinu dana nakon operacije kojom joj je ugrađen umjetni zglob u koljeno. A u Lječilištu Veli Lošinj rečeno joj je kako nisu u mogućnosti osigurati liječenje u ovoj kalendarskoj godini, a prijave za iduću godinu počinju 11. siječnja.
Ova Zagrepčanka ne krije razočaranje.
"Prvi put u životu trebam konkretnu uslugu zdravstvenog sustava i ne mogu je dobiti onda kada mi je potrebna. Odlučila sam ići na operaciju kako bih opet imala normalnu kvalitetu života, a tu kvalitetu neću dostići jer se neću rehabilitirati onako kako se očekuje poslije takve operacije i kako su sugerirali liječnici. Fizikalnu terapiju u kući odlučila sam sama platiti jer toliko novca mogu izdvojiti, a i bila mi je neophodna odmah nakon operacije. No za tri tjedna u privatnom smještaju u toplicama trebala bih dati najmanje 1.500 eura, a to si ne mogu priuštiti. Na kraju ću u toplice ići najmanje četiri mjeseca nakon operacije kada to više ne bude toliko potrebno", kazala je.
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