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U 81. GODINI

Preminuo Goran Pichler, jedan od najpoznatijih hrvatskih fizičara

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06. stu. 2026. 13:22
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Goran Pichler
HAZU

Hrvatski fizičar i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Goran Pichler preminuo je u petak u Zagrebu, u 81. godini života, objavio je HAZU.

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Pichler je bio jedan od vodećih hrvatskih znanstvenika u području laserske, atomske i molekulske fizike, a posebno se istaknuo istraživanjima femtosekundnim laserima te radom na stvaranju i detekciji ultrahladnih molekula.

Goran Pichler rođen je 24. veljače 1946. godine u Zagrebu. Fiziku je diplomirao 1969. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorat je stekao 1975. na Sveučilištu u Kielu, gdje se bavio temama iz atomske i molekulske fizike.

Od 1969. godine radio je u Institutu za fiziku u Zagrebu, a od 1979. do 1984. bio je njegov direktor. Obnašao je i dužnost voditelja Odjela za fiziku ioniziranih plinova te predavao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Tijekom znanstvene karijere vodio je brojne međunarodne projekte u suradnji sa znanstvenicima iz SAD-a, Njemačke i Austrije, kao i domaće projekte. U tim je istraživanjima ostvario zapažene rezultate, osobito u području femtosekundnih lasera i ultrahladnih molekula.

Dobio Državnu nagradu za znanost

Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2010. godine. Od 2019. do 2022. obnašao je dužnost tajnika Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU-a.

U dva mandata bio je predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva, a bio je i član nekoliko uglednih međunarodnih strukovnih organizacija: Američkog društva za fiziku, britanskog Instituta za fiziku, Europskog društva za fiziku i Njemačkog društva za fiziku.

Za svoj znanstveni rad 2005. godine dobio je Državnu nagradu za znanost.

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Teme
goran pichler hazu hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

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