Veliko pojeftinjenje goriva na pomolu: Evo koliko bi od utorka mogli plaćati benzin i dizel

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Cijene goriva na benzinskim postajama od utorka bi mogle znatno pasti, a najveće pojeftinjenje očekuje se kod benzina Eurosuper 95, koji bi mogao biti jeftiniji 11 centi po litri.

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Ako Vlada dodatno ne intervenira, neslužbeno doznaje RTL Danas, od utorka bi mogle vrijediti sljedeće cijene goriva:

Eurosuper 95: 1,58 eura po litri, što je pojeftinjenje od 11 centi

Eurodizel: 1,81 euro po litri, odnosno osam centi manje

Plavi dizel: 1,36 eura po litri, što je pojeftinjenje od devet centi

Riječ je o trenutačnim neslužbenim procjenama, a konačne cijene ovisit će i o eventualnoj Vladinoj intervenciji.

Postoji mogućnost da država poveća trošarine, zbog čega bi pojeftinjenje goriva na kraju moglo biti manje od trenutačno očekivanog, piše RTL.