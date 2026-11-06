Vinkovci
Plenković o Frankovićevoj izjavi: Po toj logici i ovdje je deset posto drogiranih
U povodu obilježavanja Dana Vukovarsko-srijemske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Vinkovcima.
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Nakon sjednice Andrej Plenković dao je izjavu za medije.
Komentirao je otkaz devet liječnika zbog Dijane Zadravec u Vinogradskoj:
"Tu temu bih prepustio ljudima koji vode bolnicu i ministrici zdravstva, siguran sam da će oni koji upravljaju naći kvalitetno rješenje. Važno je da svi zaposleni budu zadovoljni, a da pacijenti dobiju usluge."
Premijer je demantirao navode Jutarnjeg lista da je u vraćanje i kadroviranje Zadravec na poziciju umiješana HDZ-ova saborska zastupnica Vrhovski:
"To nema nikakve veze, Jutarnji list piše gluposti, nije prvi put, ali ovaj put je zaista glup", rekao je.
Komentirao je i izjave HDZ-ovog gradonačelnika Frankovića da se deset posto osoba u svakoj instituciji drogira i njegov prijedlog izmjena Kaznenog zakona kako se dilerima droge ne bi izricale uvjetne kazne:
"To je ogroman problem, droga postoji u svim društvima pa i u Hrvatskoj. Nije Franković jedini koji registrira taj problem, registrira ga i Vlada, policija, Ministarstvo zdravstva. Sve što možemo učiniti da se borimo protiv toga, treba pojačati."
"To bi trebalo provjeravati, po toj logici i ovdje je onda deset posto drogiranih. Neka prijavi konkretne ljude, pozivam svakoga tko nešto zna da prijavi", dodao je.
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