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Vinkovci

Plenković o Frankovićevoj izjavi: Po toj logici i ovdje je deset posto drogiranih

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Ružica Pavlović
|
06. stu. 2026. 12:36
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Andrej Plenković
N1

U povodu obilježavanja Dana Vukovarsko-srijemske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Vinkovcima.

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Nakon sjednice Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Komentirao je otkaz devet liječnika zbog Dijane Zadravec u Vinogradskoj:

"Tu temu bih prepustio ljudima koji vode bolnicu i ministrici zdravstva, siguran sam da će oni koji upravljaju naći kvalitetno rješenje. Važno je da svi zaposleni budu zadovoljni, a da pacijenti dobiju usluge."

Premijer je demantirao navode Jutarnjeg lista da je u vraćanje i kadroviranje Zadravec na poziciju umiješana HDZ-ova saborska zastupnica Vrhovski:

"To nema nikakve veze, Jutarnji list piše gluposti, nije prvi put, ali ovaj put je zaista glup", rekao je.

Komentirao je i izjave HDZ-ovog gradonačelnika Frankovića da se deset posto osoba u svakoj instituciji drogira i njegov prijedlog izmjena Kaznenog zakona kako se dilerima droge ne bi izricale uvjetne kazne:

"To je ogroman problem, droga postoji u svim društvima pa i u Hrvatskoj. Nije Franković jedini koji registrira taj problem, registrira ga i Vlada, policija, Ministarstvo zdravstva. Sve što možemo učiniti da se borimo protiv toga, treba pojačati."

"To bi trebalo provjeravati, po toj logici i ovdje je onda deset posto drogiranih. Neka prijavi konkretne ljude, pozivam svakoga tko nešto zna da prijavi", dodao je.

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