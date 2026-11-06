kaos u zagrebu
Nakon otkaza još jednog radiologa oglasili se iz Vinogradske bolnice
Uprava KBC-a Sestre milosrdnice oglasila se u petak priopćenjem u kojem su poručili da bolnica funkcionira redovito, a svi planirani pregledi, dijagnostički i terapijski postupci odvijaju se prema utvrđenom rasporedu.
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Podsjetimo, nakon povratka Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice danas je objavljeno da je još jedan intervencijski radiolog, čime se broj liječnika koji su u posljednja dva tjedna odlučili otići popeo na devet.
Nakon dvojice neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske i šest liječnika s Klinike za tumore, odlazi i stručnjak koji sudjeluje u minimalno invazivnom liječenju tumora bubrega i metastaza.
"KBC Sestre milosrdnice obraća se prije svega svojim pacijentima, a onda i široj javnosti, kako bi pružio jasne i pravodobne informacije o trenutačnoj situaciji i organizaciji rada KBC-a. KBC Sestre milosrdnice funkcionira redovito, a svi planirani pregledi, dijagnostički i terapijski postupci trenutačno se odvijaju prema utvrđenom rasporedu. Za pacijente se u ovom trenutku ništa ne mijenja, a svi planirani pregledi, pretrage i zahvati odvijat će se nesmetano, prema predviđenom rasporedu. Klinika za tumore također nastavlja s redovitim radom", stoji u priopćenju.
Iz bolnice dodaju da su svjesni ozbiljnosti nastale situacije, kao i važnosti očuvanja stručnih timova i kontinuiteta zdravstvene skrbi.
"Uprava KBC-a nastavlja razgovore s liječnicima koji su iskazali svoje nezadovoljstvo, u dobroj vjeri i s iskrenom namjerom postizanja dogovora. Sigurni smo da se otvorena organizacijska pitanja mogu riješiti dijalogom i međusobnim uvažavanjem, na dobrobit zaposlenika, KBC-a i njezinih pacijenata. KBC Sestre milosrdnice istodobno poduzima potrebne organizacijske i kadrovske mjere kako bi se sve planirane zdravstvene usluge nastavile pružati pravodobno i sigurno", naveli su.
Uprava bolnice zaključuje da su im prioriteti očuvati stručne timove, osigurati stabilan rad KBC-a i pacijentima pružiti zdravstvenu skrb bez prekida.
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