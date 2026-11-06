Nakon otkaza još jednog radiologa oglasili se iz Vinogradske bolnice

"KBC Sestre milosrdnice obraća se prije svega svojim pacijentima, a onda i široj javnosti, kako bi pružio jasne i pravodobne informacije o trenutačnoj situaciji i organizaciji rada KBC-a. KBC Sestre milosrdnice funkcionira redovito, a svi planirani pregledi, dijagnostički i terapijski postupci trenutačno se odvijaju prema utvrđenom rasporedu. Za pacijente se u ovom trenutku ništa ne mijenja, a svi planirani pregledi, pretrage i zahvati odvijat će se nesmetano, prema predviđenom rasporedu. Klinika za tumore također nastavlja s redovitim radom", stoji u priopćenju.