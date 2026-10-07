Pusić o Vučiću: "Ogromnog je iskustva i uvijek zna situaciju okrenuti u svoju korist"

"Za utjecajne političare se kaže da nije važno koju instituciju vode. Vučić je izbjegao ograničenje koje kaže da su predsjednički mandati ograničeni na dva. Za sedam mjeseci mu istječe mandat pa se odlučio kandididarti za premijera i na tu će funkciju transferirati svoju moć, ako pobijedi. Teško je predvidjeti što će se dogoditi na tim izborima. Studentska lista ima ozbiljnu podršku i dovodi u pitanje Vučićevu pobjedu i sadašnju vlast. Vučić je političar ogromnog iskustva i umijeća da situaciju uvijek okrene u svoju korist. Ima i neke vrlo umješne medijske i PR savjetnike i pomagače, a i neke vanjske pomagače pa je pitanje kakav će rezultat biti", rekla je Pusić.