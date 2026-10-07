VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA
Pusić o Vučiću: "Ogromnog je iskustva i uvijek zna situaciju okrenuti u svoju korist"
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, komentirala je skup MED9, koji se održava u Splitu, rezultate izbora u BiH te skore izbore u Srbiji.
Ocijenila je da je skup u Splitu vrlo važan, već i zbog samog sastava, ali i zbog tema o kojima se raspravlja.
"Najvažnije su teme dogovor mediteranske Europe o pristupu novom proračunu, tzv. višegodišnjem financijskom okviru, koji bi trebao stupiti na snagu 2028., a dogodine se treba definirati i donijeti. Dvije su najvažnije stvari: kohezijski fondovi, koji se koriste za izjednačavanje ili barem približavanje stupnja gospodarske razvijenosti južne i sjeverne Europe, i pitanje zajedničke poljoprivredne politike", kazala je Vesna Pusić.
Između Trumpove Amerike i Putinove Rusije
Dodala je kako se države razlikuju u prioritetima pa je poljoprivredna politika najvažnija Francuskoj, svima je super važna energetika, a tu je i migrantska politika, koja ima poseban značaj za Italiju i Španjolsku. Smatra da je važan i dolazak jordanskog prijestolonasljednika jer je suradnja s južnom obalom Mediterana neobično važna za Europu.
Na pitanje Nine Kljenak može li jug nametnuti svoje prioritete drugim članicama, posebno "štedljivoj šestorki", zemljama koje su i najveće neto davateljice za europski proračun, Pusić je odgovorila da ne može, ali može pregovarati i konsolidirati svoje pozicije.
Istaknula je kako je dugoročna suradnja s Afrikom nužna za cijelu Europu, a tu su u prvom redu mediteranske zemlje Europe.
"Glavni problem neće biti kohezijski fondovi i poljoprivredna politika. Europa mora početi razmišljati na novi način zbog energetske neovisnosti. Nalazimo se između Putinove Rusije i Trumpove Amerike. Rat protiv Irana je donio dramatično pogoršanje energetske situacije jer je Europa energetske gubitke nadoknađivala s Bliskog istoka, a to je postalo teže zbog rata protiv Irana", naglasila je Pusić.
"Hrvatska se mora više angažirati na proširenju EU-a u regiju"
Može li Hrvatska jačati poziciju preko MED9?
"Može. Bilo bi dosta dobro da se odluči što je naša pozicija uopće. Mi cijelo vrijeme ponavljamo da smo za proširenje, ali na toj temi se nismo naročito angažirali i tu bismo morali imati jasnu i definiranu politiku. Sigurnosno i geostrateško pitanje je proširenje na naše neposredne susjede i to je naš interes I tu bismo se trebali snažno angažirati", ustvrdila je Pusić.
O Vučiću, Studentskoj listi i izborima u Srbiji
Komentirala je i skore izbore u Srbiji, a Aleksandra Vučića je ocijenila kao umiješnog političara, ogromnog iskustva. No nije željela prognozirati mogući rezultat srpskih izbora.
"Za utjecajne političare se kaže da nije važno koju instituciju vode. Vučić je izbjegao ograničenje koje kaže da su predsjednički mandati ograničeni na dva. Za sedam mjeseci mu istječe mandat pa se odlučio kandididarti za premijera i na tu će funkciju transferirati svoju moć, ako pobijedi. Teško je predvidjeti što će se dogoditi na tim izborima. Studentska lista ima ozbiljnu podršku i dovodi u pitanje Vučićevu pobjedu i sadašnju vlast. Vučić je političar ogromnog iskustva i umijeća da situaciju uvijek okrene u svoju korist. Ima i neke vrlo umješne medijske i PR savjetnike i pomagače, a i neke vanjske pomagače pa je pitanje kakav će rezultat biti", rekla je Pusić.
Smatra kako će Studentska lista sigurno dobiti veliku podršku, ali hoće li prevladati ne može reći u ovom trenutku.
"Vučić je ovim manevrom osigurao da ostane na vlasti ako pobijedi na izvanrednim izborima, a ako bi pobijedila Studentska lista, ne zna se koja bi politika nastupila jer su dosta lavirali u stavovima. U ovom je trenutku vjerojatnije i izglednije da će Vučić ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promijeni neizvjesno je kakva će ta vlast biti. Sigurno je da neće biti kao Vučičćeva jer nemaju korijene u medijima i biznisu i institucijama kakve ima Vučić", upozorila je bivša ministrica.
O izborima u BiH
Komentirajući rezultate izbora u BiH, ocijenila je kako je jedini samostalni član Predsjedništva, koji ima vlastito mišljenje i politiku, Denis Bećirović te da su SDA i SDP BiH glavni pobjednici izbora.
"Dvije stranke su pobjednici: SDA i SDP, ali u Predsjedništvu BiH, kojemu se mnogi u Hrvatskoj vesele jer je izabrana 'legitimna predstavnica Hrvata', jedini stvarni samostalni član je Denis Bećirović. Darijana Filipović i Željka Cvijanović imaju političke šefove Dragana Čovića i Milorada Dodika. Činjenica da u Predsjedništvu sjede osobe koje moraju ići po političko mišljenje izvan njega slabe institut Predsjedništva, koje je jedno od rijetkih institucija koje pripadaju cijeloj zemlji, svima u BiH", zaključila je Pusić.
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