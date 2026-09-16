VIDEO / Možemo izvuklo izjavu Grlića Radmana o odnosu s Vučićem: Pustite da to rješavamo unutar obitelji!

Odgovorio joj je Grlić Radman: "Kad već govorite o obitelji, pa dajte molim vas, pustite da se stvari rješavaju unutar obitelji. Mi znamo kako ćemo mi to rješavati u svojoj obitelji, a mi ćemo pustiti da vi rješavate svoje stvari u svojoj obitelji. Svatko od nas zna što imamo mi u obitelji i mi rješavamo svoje probleme unutar svoje obitelji."