PREMIJER PREŠUTIO ODGOVOR
VIDEO / Možemo izvuklo izjavu Grlića Radmana o odnosu s Vučićem: Pustite da to rješavamo unutar obitelji!
Kako je aktualno pitanje zastupnice Možemo Jelene Miloš hoće li Andrej Plenković tražiti da se izbaci Aleksandra Vučića iz redova EPP-a, ostalo bez premijerova odgovora, Možemo je na društvenim mrežama objavio izjavu ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana, ukojoj traži da se to "riješi unutar obitelji"
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U objavi na društvenim mrežama u Moćemo su montirali izjave Jelene Miloš i Gorana Grlića Radmana.
"Hoćete li kao predsjednik HDZ-a tražiti da se Vučičeva stranka izbaci iz EPP-a? I dalje sjedite s Vučićem u istoj obitelji u EPP", pitala je Miloš, pa kasnije ustvrdila da joj premijer nije odgovorio na to pitanje.
Navedena je i njezina tvrdnja da i dalje sjedi u istoj stranci s Aleksandrom Vučićem "nakon što smo vidjeli da Vučićev režim veliča Ratka Mladića, čovjeka koji je počinio uistinu strahovite zločine nad našim građanima i građanima BiH".
Odgovorio joj je Grlić Radman: "Kad već govorite o obitelji, pa dajte molim vas, pustite da se stvari rješavaju unutar obitelji. Mi znamo kako ćemo mi to rješavati u svojoj obitelji, a mi ćemo pustiti da vi rješavate svoje stvari u svojoj obitelji. Svatko od nas zna što imamo mi u obitelji i mi rješavamo svoje probleme unutar svoje obitelji."
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