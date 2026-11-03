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Ružić najavio veliku promjenu: Studentski rad priznat će se u mirovinski staž
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da su predstavnici Hrvatskog studentskog zbora podržali model kojim bi se za svakih 1.000 sati studentskog rada priznalo šest mjeseci dodanog mirovinskog staža, uz mogućnost ostvarivanja najviše 24 mjeseca dodanog staža.
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"Predstavili smo naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koji je usmjeren na priznavanje studentskog rada u mirovinski staž. Dobili smo pozitivno mišljenje studenata, što nam je jako važno za upućivanje u daljnju proceduru tog našeg prijedloga", rekao je Ružić novinarima nakon sastanka s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora u svezi predstavljanja modela priznavanja studentskog rada.
Ružić je pojasnio da bi se studentski rad priznao u mirovinska prava kako bi se povećale mirovine. "Idemo na model na način da imamo maksimalno povećanje dva puta po tri posto što bi značilo povećanje mirovina do šest posto", rekao je Ružić.
Istaknuo je da se predloženim rješenjem želi vrednovati studentski rad, a istodobno izbjeći negativan utjecaj na završetak studija.
"Naš je cilj prepoznati doprinos studentskog rada, ali istodobno osigurati dugoročnu održivost mirovinskog sustava. Predloženim modelom ne povećavamo troškove studentskog rada, studenti ostaju jednako konkurentni na tržištu rada, a čuvamo i njihov studentski standard te postojeća prava”, rekao je Ružić.
Predloženo rješenje ne bi zahtijevalo povećanje doprinosa niti stvaralo dodatne troškove studentima i poslodavcima, a rashodi za mirovinski sustav nastupili bi tek prilikom ostvarivanja prava na mirovinu.
Ružić je dodao da će ljetna sezona 2027., kada studenti najviše rade, biti vrijeme kada će studenti zabilježiti prva prava iz mirovinskog osiguranja temeljem svog angažmana kroz studentske ugovore.
Na sastanku je sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs koji je u izjavi novinarima rekao da se radi o originalnom modelu koji će studentima omogućiti da im se određena satnica prizna unutar mirovinskog staža.
Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora ( HSZ) Mato Šundrica izrazio je zadovoljstvo predloženim modelom kazavši da su studenti i HSZ podržali inicijativu.
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