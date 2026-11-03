Ružić najavio veliku promjenu: Studentski rad priznat će se u mirovinski staž

"Predstavili smo naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koji je usmjeren na priznavanje studentskog rada u mirovinski staž. Dobili smo pozitivno mišljenje studenata, što nam je jako važno za upućivanje u daljnju proceduru tog našeg prijedloga", rekao je Ružić novinarima nakon sastanka s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora u svezi predstavljanja modela priznavanja studentskog rada.