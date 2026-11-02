Stižu velike promjene za radnike: Plaće više neće biti tajna, mijenjaju se i pravila za godišnji

Sljedeća novost je pravo radnika na informiranje o plaćama i prosječnim plaćama usporedivih radnika. "Nije poanta u tome da ćete znati plaću svojih kolega, ali ćete znati kolika je prosječna plaća na radnim mjestima koje su u vašoj kategoriji i to podijeljeno na oba spola. Dakle, znat ćete prosječnu plaću i vašeg i suprotnog spola", najavila je. To je bitno, napominje, tako da bi radnici znali procijeniti je li došlo do neke povrede i imaju li osnovu za pokretanje sudskog postupka gdje bi dokazivali da nisu plaćeni jednako za jednaki rat.