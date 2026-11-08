Mnogi će se začuditi kad čuju iz kojih razloga otočani unajmljuju stanove u Zagrebu, Rijeci, Splitu... "A kažu da smo apartmandžije"

"Zadnja veza iz Rijeke je katamaran koji kreće u pet popodne pa ako dotad niste sve obavili, nemate se kako vratiti i morate ostati do prvog jutarnjeg prijevoza. A ako ujutro u 8, primjerice, imate neko ročište na sudu, javnim prijevozom ne stignete pa ste prisiljeni doći dan ranije i naći privatni smještaj. To je još važnije kod zdravstvenih pregleda. Ako ste naručeni u nekom ranom terminu u bolnici ili u kasnom popodnevnom kada najčešće rade privatne klinike, situacija je opet ista pa je najbolje doći dan ranije i unajmiti sobu ili apartman."