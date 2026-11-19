PIXSELL/PIXSELL

Mihaela Periš, mlađa sestra 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, za Jutarnji list ispričala je što se događalo kobne večeri i kako je obitelj doznala za njegovu smrt. Tvrdi da su na bratovu tijelu odmah uočili ozljede koje su kod njih izazvale sumnju u objašnjenje bolničkog osoblja.

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Mihaela je ispričala da ju je majka u 23.14 nazvala i rekla da je Kristian preminuo. Obitelj se odmah uputila u bolnicu, gdje ih je dočekala liječnica Silvana Jelavić.

Prema Mihaelinim riječima, liječnica im je objasnila da je Kristian bio izrazito agresivan, da je trgao odjeću i da su ga medicinski tehničari pokušavali smiriti. Nakon što je dobio lijek za smirenje, navodno je prestao disati.

"Doslovno nam je to rekla", kazala je Mihaela Periš.

Obitelj je zatražila da vidi njegovo tijelo, no, kako tvrdi Mihaela, to im isprva nije bilo dopušteno. Tek nakon razgovora liječnice s njihovom sestrom, koja je također liječnica, mogli su ući u sobu.

"Maknula sam plahtu, a tata je odmah rekao: Oni su njega ugušili"

"Kad smo mi došli u sobu na prvom katu, maknula sam plahtu kojom je bio pokriven. Tata je odmah rekao: 'Oni su njega ugušili.' Pitala sam zašto Kristian ima ranice ispod usta, zašto ima krv u zubima. I otiske na vratu od gušenja, ogromne", ispričala je Mihaela novinaru Jutarnjeg lista Dušku Miljušu.

Dodala je da im je liječnica rekla kako su tragovi na vratu posljedica intubacije.

Mihaela tvrdi i da je primijetila proturječnosti u objašnjenjima koja je obitelj dobila. Liječnica im je, kaže, najprije rekla da je tek stigla u noćnu smjenu, a poslije govorila o vremenu koje je toga dana provela s Kristianom.

"Slikala sam bratovo tijelo iako su mi govorili da to ne smijem. Nisu mi dali da fotografiram cijelo tijelo", rekla je.

Obitelj podnijela kaznenu prijavu

Mihaela je sljedećeg dana otišla u policijsku postaju na Črnomercu kako bi prijavila sumnjive okolnosti bratove smrti. Tvrdi da joj je policijska službenica rekla kako je za pokretanje istrage potreban nalaz obdukcije.

Obitelj je istodobno pokušavala prikupiti medicinsku dokumentaciju, ali, prema Mihaelinim riječima, nije odmah dobila sve tražene nalaze.

Njihov odvjetnik Leon Zrnić 23. listopada podnio je kaznenu prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje sa smrtnom posljedicom te zatražio hitno izuzimanje i očuvanje snimki videonadzora, kao i izvanredni inspekcijski nadzor bolnice.

Istraga Periševe smrti u međuvremenu je proširena na osmero zdravstvenih djelatnika osumnjičenih za teško ubojstvo.

"Nadam se pravdi za Kristiana"

Govoreći o bratu, Mihaela je istaknula da je bio brižan, pomagao drugima i posebno se veselio što će postati otac.

"Nadam se pravdi za Kristiana i da se više nikad nikome neće dogoditi ono što se dogodilo njemu, da će se sustav promijeniti i da Kristianova žrtva neće biti uzaludna", poručila je.

U ime obitelji pozvala je građane na mirno i dostojanstveno okupljanje u subotu u 18.30 sati kod Manduševca na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

"Nas sestre i roditelje politika ne zanima. Samo bih htjela da se svi nadležni pobrinu da se riješe problemi u zdravstvenom sustavu, u staračkim domovima i bolnicama, kako se ovako nešto nikad i nikome više ne bi dogodilo", zaključila je Mihaela Periš.