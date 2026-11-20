Istraživanje o uznemiravanju i nasilju nad ženama i djevojkama u zagrebačkom javnom prijevozu, provedeno od ožujka do studenoga ove godine na prigodnom uzorku od 5671 ispitanika, među kojima su približno tri četvrtine bile žene, naručilo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, a provele su ga istraživačice Ines Sučić, Ivana Radačić, Anja Wertag i Marija Antić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.