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od ponedjeljka

Zagreb dobiva 62 nova električna autobusa. Tomašević: Ovo je samo početak

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N1 Info
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04. ruj. 2026. 12:09
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Niskopodne autobuse na elektricni pogon. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

ZET od ponedjeljka uvodi 62 nova električna autobusa, čime će petina zagrebačke autobusne flote biti elektrificirana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević projekt je nazvao povijesnim iskorakom, dok ga je HDZ-ov državni tajnik Žarko Tušek opisao kao "prekrasan i divan".

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Nova flota predstavljena je u petak, zajedno s novom ZET-ovom punionicom za električna vozila u Podsusedu. U ZET-u ističu kako je riječ o najvećoj investiciji u modernizaciju autobusnog prometa u posljednjih pet godina, piše Index.

Novi autobusi opremljeni su suvremenim sigurnosnim sustavima, videonadzorom i USB priključcima, a trebali bi biti tiši i ugodniji za putnike te pridonijeti smanjenju onečišćenja zraka.

Tomašević: "Ovo je povijesni dan"

Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da će novim autobusima biti elektrificirana petina ukupne ZET-ove autobusne flote.

Posebno je važna nova punionica u Podsusedu, bez koje, kako je rekao, električni autobusi ne bi imali smisla. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije, dok Grad Zagreb pokriva razliku nastalu zbog PDV-a.

Tomašević je kazao da baterije omogućuju autobusima cjelodnevni rad bez dodatnog punjenja. Prema njegovim riječima, s jednim punjenjem teoretski bi mogli prijeći udaljenost od Zagreba do Splita.

"Ovo je samo početak", poručio je gradonačelnik, najavivši da je cilj u idućih sedam do osam godina potpuno modernizirati i elektrificirati ZET-ov autobusni park.

Državni tajnik: "Prekrasno i divno"

Projekt je pohvalio i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, koji je prenio pozdrave ministra Olega Butkovića.

Tušek je projekt nazvao "prekrasnim i divnim", istaknuvši da bi trebao pridonijeti kvalitetnijem životu Zagrepčana i svih koji u Zagrebu žive i rade. Pohvalio je i suradnju Grada Zagreba i ministarstva.

Tomašević o subotnjem prosvjedu

Novinari su gradonačelnika pitali i što očekuje od sutrašnjeg prosvjeda.

Tomašević je rekao da je za njegovo održavanje izdao dozvolu, kao i za svaki drugi prosvjed, te da očekuje velik broj ljudi.

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