od ponedjeljka
Zagreb dobiva 62 nova električna autobusa. Tomašević: Ovo je samo početak
ZET od ponedjeljka uvodi 62 nova električna autobusa, čime će petina zagrebačke autobusne flote biti elektrificirana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević projekt je nazvao povijesnim iskorakom, dok ga je HDZ-ov državni tajnik Žarko Tušek opisao kao "prekrasan i divan".
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Nova flota predstavljena je u petak, zajedno s novom ZET-ovom punionicom za električna vozila u Podsusedu. U ZET-u ističu kako je riječ o najvećoj investiciji u modernizaciju autobusnog prometa u posljednjih pet godina, piše Index.
Novi autobusi opremljeni su suvremenim sigurnosnim sustavima, videonadzorom i USB priključcima, a trebali bi biti tiši i ugodniji za putnike te pridonijeti smanjenju onečišćenja zraka.
Tomašević: "Ovo je povijesni dan"
Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da će novim autobusima biti elektrificirana petina ukupne ZET-ove autobusne flote.
Posebno je važna nova punionica u Podsusedu, bez koje, kako je rekao, električni autobusi ne bi imali smisla. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije, dok Grad Zagreb pokriva razliku nastalu zbog PDV-a.
Tomašević je kazao da baterije omogućuju autobusima cjelodnevni rad bez dodatnog punjenja. Prema njegovim riječima, s jednim punjenjem teoretski bi mogli prijeći udaljenost od Zagreba do Splita.
"Ovo je samo početak", poručio je gradonačelnik, najavivši da je cilj u idućih sedam do osam godina potpuno modernizirati i elektrificirati ZET-ov autobusni park.
Državni tajnik: "Prekrasno i divno"
Projekt je pohvalio i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, koji je prenio pozdrave ministra Olega Butkovića.
Tušek je projekt nazvao "prekrasnim i divnim", istaknuvši da bi trebao pridonijeti kvalitetnijem životu Zagrepčana i svih koji u Zagrebu žive i rade. Pohvalio je i suradnju Grada Zagreba i ministarstva.
Tomašević o subotnjem prosvjedu
Novinari su gradonačelnika pitali i što očekuje od sutrašnjeg prosvjeda.
Tomašević je rekao da je za njegovo održavanje izdao dozvolu, kao i za svaki drugi prosvjed, te da očekuje velik broj ljudi.
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