"bez kerefeka"
U ZET-u se uvodi velika promjena: U tramvaje i autobuse stižu novi uređaji i jedna velika novost
Grad Zagreb priprema veliku nabavu nove opreme za ZET vrijednu četiri milijuna eura. Među novostima je i mogućnost beskontaktnog plaćanja karata izravno u tramvajima i autobusima.
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Nakon što je posljednjih godina ZET-ov vozni park obogaćen novim tramvajima te novim i rabljenim autobusima, na red je došla i modernizacija opreme za naplatu prijevoza.
Grad Zagreb pokrenuo je postupak nabave vrijedan četiri milijuna eura bez PDV-a, a planira se nabava 1900 validatora i 650 kontrolnih jedinica koji bi trebali biti ugrađeni u vozila javnog gradskog prijevoza.
Budući da je riječ o okvirnom sporazumu, konačna količina opreme može biti veća ili manja od predviđene.
Plaćanje bez aplikacije i QR koda
Jedna od najvažnijih novosti, piše za tportal Vedran Brkulj, jest mogućnost beskontaktnog plaćanja bankovnom karticom izravno na validatoru.
Putnicima tako više ne bi trebala aplikacija ni kupnja karte unaprijed. Dovoljno bi bilo prisloniti beskontaktnu karticu na uređaj i obaviti plaćanje.
Takav sustav već je ugrađen u obnovljenu zagrebačku uspinjaču.
O planovima je govorio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je najavio da bi se kartično plaćanje trebalo omogućiti u svim ZET-ovim vozilima.
"Omogućit će se plaćanje karticom direktno u svim vozilima ZET-a, bez ikakve potrebe za aplikacijama, bez ikakvih kerefeka. Dođete s kreditnom karticom, platite i to je to. To će ići u sva vozila ZET-a i očekujemo da će taj projekt zaživjeti ove godine, što rebalansom želimo osigurati već ove godine, ne želimo čekati s time", rekao je Tomašević gostujući na Radio Sljemenu.
Treba zamijeniti dotrajale uređaje
Prema dokumentaciji, nova oprema trebala bi poslužiti za zamjenu zastarjelih, neispravnih i oštećenih uređaja u tramvajima i autobusima, ali i za opremanje vozila kojima se proširuje vozni park.
Ipak, do ugradnje novih validatora treba proći cijeli postupak nabave, uključujući eventualne žalbe, testiranje i samu instalaciju opreme.
Poseban uvjet je i kompatibilnost s postojećim sustavom. ZET od 2009. godine koristi sustav za automatsku naplatu prijevoza koji je povezan sa sustavom za nadzor i upravljanje prometom.
Nova oprema stoga mora biti potpuno kompatibilna s postojećom infrastrukturom.
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