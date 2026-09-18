U ZET-u se uvodi velika promjena: U tramvaje i autobuse stižu novi uređaji i jedna velika novost

"Omogućit će se plaćanje karticom direktno u svim vozilima ZET-a, bez ikakve potrebe za aplikacijama, bez ikakvih kerefeka. Dođete s kreditnom karticom, platite i to je to. To će ići u sva vozila ZET-a i očekujemo da će taj projekt zaživjeti ove godine, što rebalansom želimo osigurati već ove godine, ne želimo čekati s time", rekao je Tomašević gostujući na Radio Sljemenu.