ZET objavio da psi moraju platiti karte ako su veći od 30 cm

"Vlasnici velikih pasa ne moraju gradom nositi transportne kutije, a mi sa malim psima moramo okolo sa kutijom ako želimo u tramvaj. Isto vrijedi ako želimo žicarom na Sljeme-šetat ćemo sa kutijom!", "Poštujte vi putnike i pravila prometa, dođite na vrijeme po rasporedu i držite vozila urednima. Nakon što ispoštujete nas onda možemo razgovarati o tome da moj pas mora nositi brnjicu. A što se tiče dodatne kupovine karata… ne budite smiješni.", "Karta za psa je pretjerivanje, pa niti za dijete i kolica ne kupuješ kartu, ne budite smiješni. Isto tako mali pas i transporter - pa niti u avionu to ne treba. Mali pas ide u ruke, u krilo, kakav transporter pobogu. Brnjica ok, ima svega - i vlasnika ludih i ludih putnika, pa bolje da je pas na sigurnom. Ne moraju ovakve brnjice, ima onih laganijih, kao guma samo. A to treba educirat i vaše vozače, a ne da izbacuju ljude i pse iz vozila".