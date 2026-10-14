OBJAVA IZAZVALA RASPRAVU
ZET objavio da psi moraju platiti karte ako su veći od 30 cm
Vožnja s kućnim ljubimcima u javnom prijevozu ima specifična pravila kojih se vlasnici moraju pridržavati
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Dok manje životinje putuju besplatno, za veće pse vrijede drugačiji uvjeti koji uključuju i kupnju dodatne karte.
Prijevoz malih životinja
Manje životinje, poput mačaka i pasa do 30 centimetara, mogu se bez problema voziti tramvajima i autobusima. Uvjet je da se nalaze u odgovarajućoj transportnoj kutiji tijekom cijelog trajanja putovanja.
"Svi do 30 centimetara, kao i mačke i druge male pitome životinje, prevoze se u odgovarajućoj transportnoj kutiji, a za njihov prijevoz ne treba kupovati dodatnu kartu", kaže kontrolor ZET-a Tomislav Greguranić.
Putovanje za ove male životinje potpuno je besplatno. Vlasnici samo trebaju osigurati da njihov ljubimac ne ometa druge putnike i da je kutija sigurno smještena unutar vozila.
Pravila za veće pse
Situacija je znatno drugačija kada su u pitanju psi viši od 30 centimetara.
"Moraju imati brnjicu i biti na kratkom povodcu, a za njih se plaća dodatna karta prema važećem cjeniku", napominje kontrolor.
Putnici s većim psima dužni su ulaziti isključivo na prednja vrata te se tijekom cijele vožnje moraju zadržavati u prednjem dijelu tramvaja ili autobusa.
Svaki putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca. Uz to, vlasnik mora posjedovati propisanu dokumentaciju za životinju te preuzima punu odgovornost za njezino ponašanje i održavanje čistoće unutar vozila tijekom vožnje.
Psi pomagači
Posebne iznimke i pravila odnose se na pse pomagače koji obavljaju važne zadatke za svoje vlasnike. U ovu skupinu spadaju psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi, ali i oni koji se tek pripremaju za ove odgovorne uloge.
Tu se ubrajaju psi u školovanju te štenci koji prolaze kroz proces socijalizacije. Svi oni tijekom vožnje moraju nositi službenu opremu kako bi putnici i osoblje znali o kakvim je psima riječ.
Pridržavanje ovih propisa ključno je za nesmetano odvijanje prometa. Poštivanjem postavljenih pravila vožnja postaje sigurnija i ugodnija za sve putnike, a izbjegavaju se nepotrebne gužve i stresne situacije.
Ova pravila ZET-a su izazvala mnoge komentare.
"Vlasnici velikih pasa ne moraju gradom nositi transportne kutije, a mi sa malim psima moramo okolo sa kutijom ako želimo u tramvaj. Isto vrijedi ako želimo žicarom na Sljeme-šetat ćemo sa kutijom!", "Poštujte vi putnike i pravila prometa, dođite na vrijeme po rasporedu i držite vozila urednima. Nakon što ispoštujete nas onda možemo razgovarati o tome da moj pas mora nositi brnjicu. A što se tiče dodatne kupovine karata… ne budite smiješni.", "Karta za psa je pretjerivanje, pa niti za dijete i kolica ne kupuješ kartu, ne budite smiješni. Isto tako mali pas i transporter - pa niti u avionu to ne treba. Mali pas ide u ruke, u krilo, kakav transporter pobogu. Brnjica ok, ima svega - i vlasnika ludih i ludih putnika, pa bolje da je pas na sigurnom. Ne moraju ovakve brnjice, ima onih laganijih, kao guma samo. A to treba educirat i vaše vozače, a ne da izbacuju ljude i pse iz vozila".
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