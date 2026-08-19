Zagreb ulaže milijune u obnovu tramvajskih pruga: Istodobno će se raditi na tri lokacije

Zahvatima su obuhvaćene i površine između tračnica i uz njih. Planirano je tako uklanjanje ukupno 2200 četvornih metara postojećeg podložnog sloja, a predviđeno je i asfaltiranje 2000 četvornih metara kolničkih te dodatnih 100 četvornih metara pješačkih površina. Na dijelovima pruga na kojima je kolosijek zatvoren betonom i asfaltom predviđeno je uklanjanje oko 500 kubičnih metara postojeće ispune i izvedba nove. Radovi će se izvoditi i na tucaničkoj podlozi i ispuni kolosijeka, u ukupnoj količini od 200 kubičnih metara.