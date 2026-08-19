PUNO POSLA
Zagreb ulaže milijune u obnovu tramvajskih pruga: Istodobno će se raditi na tri lokacije
Za popravak tramvajskih pruga Grad planira izdvojiti 3,1 milijun eura.
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U pripremi je javna nabava za radove na tramvajskoj infrastrukturi, od zamjene oštećenih betonskih elemenata i pokrovnih ploča do uređenja kolosijeka i površina uz tračnice. Posao bi se tijekom dvije godine naručivao sukcesivno, ovisno o stanju pruga i potrebama na terenu, piše Nikolina Orešković za Večernji.hr.
Grad planira sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata, a kada se utvrdi potreba za konkretnim zahvatom, izvođač će dobiti pisani zahtjev. S radovima će potom morati početi najkasnije u roku od 36 sati, a pojedinačni ugovori moći će trajati do 12 mjeseci.
Grad postupak provodi za ZET, a dokumentacija predviđa mogućnost izvođenja radova tijekom dana, ali i noću, od 22 do 6 sati, uz usporen ili potpuno obustavljen tramvajski promet. Izvođači moraju biti spremni raditi i vikendima te blagdanima, dok će se istodobno radovi moći odvijati na najviše tri lokacije.
A posla, prema troškovniku, neće nedostajati. Planirana je tako, među ostalim, demontaža oko 2800 armiranobetonskih pokrovnih ploča, dok ih se predviđa ugraditi 3300. Predviđeno je i uklanjanje 2500 betonskih elemenata te ugradnja 2000 novih. Radovi uključuju i obnovu elemenata uz tračnice, njihovo pričvršćivanje i niveliranje, nakon čega će se kolosijek ponovno zatvarati armiranobetonskim pločama, asfalt-betonom ili tucanikom.
Zahvatima su obuhvaćene i površine između tračnica i uz njih. Planirano je tako uklanjanje ukupno 2200 četvornih metara postojećeg podložnog sloja, a predviđeno je i asfaltiranje 2000 četvornih metara kolničkih te dodatnih 100 četvornih metara pješačkih površina. Na dijelovima pruga na kojima je kolosijek zatvoren betonom i asfaltom predviđeno je uklanjanje oko 500 kubičnih metara postojeće ispune i izvedba nove. Radovi će se izvoditi i na tucaničkoj podlozi i ispuni kolosijeka, u ukupnoj količini od 200 kubičnih metara.
Nabava uključuje i četiri stacionarna uređaja za podmazivanje tramvajskih tračnica, uključujući njihovu dobavu, ugradnju, puštanje u rad i funkcionalno ispitivanje. Iz Grada pritom napominju da su količine iz troškovnika okvirne pa stvarno izvedene količine, kao i konačni trošak, mogu biti veći ili manji od predviđenih.
U završnicu trenutačno ulaze i radovi na križanju Savske i Vukovarske, jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja. Od početka srpnja ondje se mijenjaju tramvajske skretnice i križišta, a prema posljednjim dostupnim podacima Grada završeno je asfaltiranje habajućeg sloja na većem dijelu križanja.
Istodobno se odvija i velika rekonstrukcija tramvajske pruge u Zvonimirovoj. Prema posljednjem stanju s gradilišta, završeni su svi zemljani radovi, položeno je oko 50 posto novih tračnica, a trenutačno se izvodi betoniranje armiranobetonske ploče. Nakon toga slijedi zasipavanje tucanikom i nastavak slaganja nove pruge. Uz glavnu dionicu Zvonimirove, radovi se izvode i na križanju sa Šubićevom, gdje je sredinom srpnja počela rekonstrukcija dotrajale kolosiječne konstrukcije, uključujući i zamjenu tramvajske skretnice.
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