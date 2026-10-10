Vječna neizvjesnost
Sindikat: Pomoćnici u nastavi pred otkazom; Ministarstvo: Pregovori su u tijeku
Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon tri godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih navodi da su razgovori o njihovu statusu u tijeku.
U pozadini cijelog problema nalazi se neusklađenost propisa jer Zakon o radu brani daljnje zapošljavanje na određeno vrijeme nakon tri godine, dok s druge strane škole nemaju odobrenje Ministarstva da te ljude zaposle na neodređeno vrijeme jer se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno.
Predsjednica Odbora za pomoćnike u nastavi Školskog sindikata Preporod Goranka Marković upozorila je da se pomoćnici zbog straha od gubitka posla ne usuđuju javno govoriti o problemima s kojima se suočavaju jer izravno ovise o odlukama poslodavaca o produljenju ugovora.
"Nitko se ne želi zamjeriti u školi jer se nadaju da će iduće godine ponovno dobiti te ugovore”, rekla je Marković za Hinu, ističući da je nakon isteka trećeg ugovora na određeno vrijeme nastala dodatna nesigurnost umjesto očekivane mogućnosti stabilnijeg zaposlenja.
Sindikat: Država donijela zakon koji MZOM ne želi primijeniti
Prema njezinim riječima, pomoćnici su tijekom ljeta sindikatu prijavljivali probleme s nastavkom rada, a u jednom je slučaju u županiji bilo najavljeno da 89 pomoćnika kojima je istekao drugi ugovor neće dobiti treći. Nakon što su predstavnici Preporoda razgovarali s nadležnima i upozorili ih na pogrešno tumačenje zakona, odluka je povučena jer su pomoćnici bili financirani iz europskih fondova, na koje se navedeno ograničenje ne primjenjuje.
Marković je podsjetila i na prošlogodišnji slučaj pomoćnice koja je ostala bez posla nakon što je već dogovorila novi angažman. Iz škole su je nazvali neposredno prije potpisivanja i obavijestili da joj ne mogu ponuditi četvrti ugovor, i to u trenutku kada su svi drugi natječaji već bili završeni.
"Problem je što je država donijela zakon, a Ministarstvo taj zakon ne želi primijeniti na nas", ocijenila je Marković. Smatra da bi propise trebalo dopuniti obvezom da poslodavac, ako i četvrtu godinu zaredom ima potrebu za radnikom na istom radnom mjestu, ponudi ugovor na neodređeno vrijeme osobi koja je ondje već radila tri godine.
Upozorila je i da MZOM pomoćnike ne smatra zaposlenicima škola, zbog čega ne mogu ostvarivati prava kao drugi zaposlenici, dok se istodobno na njih primjenjuju ograničenja vezana uz ugovore o radu. Istaknula je i materijalni položaj, navevši da bruto satnica od 7,50 eura, koja se primjenjuje od 2024. godine, u neto iznosu zaostaje za studentskom satnicom. Preporod stoga u sklopu granskih pregovora traži uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora.
MZOM ne raspolaže podacima o prestanku rada
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih navode da ne sudjeluju izravno u postupcima angažiranja pomoćnika u nastavi te da trenutačno nemaju konačan podatak o broju onih kojima je radni odnos prestao zbog ograničenja trajanja ugovora na određeno vrijeme, kao ni o broju škola koje su zbog toga morale tražiti nove ljude.
Naglašavaju kako su za školsku godinu 2026./2027. kroz poziv Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) osigurana sredstva za rad 4.594 pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu za 5.233 učenika s teškoćama. Riječ je o trogodišnjem projektu (od 2024./2025. do 2026./2027.) ukupne vrijednosti 167,76 milijuna eura. Dodatno je udrugama dodijeljeno 10,98 milijuna eura za 632 pomoćnika i stručna komunikacijska posrednika za 790 učenika.
Na pitanje o zahtjevima za zapošljavanje pomoćnika na neodređeno vrijeme, iz Ministarstva odgovaraju da takve suglasnosti ne odobravaju jer ne sudjeluju izravno u njihovu zapošljavanju.
"Ministarstvo vrlo ozbiljno pristupa temi pomoćnika u nastavi te se vode intenzivni razgovori sa svim dionicima s ciljem unaprjeđenja njihova statusa i pronalaska zadovoljavajućeg rješenja, imajući u vidu prije svega interes učenika”, navodi se u odgovoru MZOM-a Hini. Ističu da će svako dijete kojemu je potrebna pomoć tu podršku i dobiti, dok se o formalnopravnom statusu i dalje pregovara.
Ministarstvo rada najavljuje sufinanciranje otpremnina
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike podsjeća da Zakon o radu (ZOR) ograničava uzastopno sklapanje ugovora na određeno vrijeme radi zaštite radnika.
Međutim, upozoravaju da udruge koje pružaju te usluge rade projektno i često nemaju vlastita sredstva za ispunjavanje obveza prema zaposlenicima na neodređeno vrijeme ako prestane potreba za radom. Stoga iz Ministarstva rada najavljuju da će omogućiti sufinanciranje otpremnina u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza takvim zaposlenicima.
Dodaju da je uređivanje statusa pomoćnika u školama u nadležnosti MZOM-a, no da oba ministarstva surađuju na pronalaženju održivog rješenja.
Predsjednica Udruge roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" Maja Tabak upozorava da Zakon i pravilnik nisu usklađeni te da škole ne mogu zapošljavati pomoćnike na neodređeno vrijeme jer to radno mjesto nije predviđeno njihovom sistematizacijom, a zapošljavanje se i dalje u velikoj mjeri provodi projektno.
Tabak drži da bi ranije rješavanje statusa pomoćnika kao zaposlenika škola znatno olakšalo današnju organizaciju rada te poručuje: "Inkluzivno obrazovanje danas je normalno i to je super, ali bez pomoćnika u nastavi ono nije održivo."
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