Sindikat: Pomoćnici u nastavi pred otkazom; Ministarstvo: Pregovori su u tijeku

Prema njezinim riječima, pomoćnici su tijekom ljeta sindikatu prijavljivali probleme s nastavkom rada, a u jednom je slučaju u županiji bilo najavljeno da 89 pomoćnika kojima je istekao drugi ugovor neće dobiti treći. Nakon što su predstavnici Preporoda razgovarali s nadležnima i upozorili ih na pogrešno tumačenje zakona, odluka je povučena jer su pomoćnici bili financirani iz europskih fondova, na koje se navedeno ograničenje ne primjenjuje.