Hrvatski grad povećava satnicu pomoćnicima u nastavi i vrtićima

Kako je istaknuo Marković, satnica pomoćnika povećat će se sa sadašnjih 7,50 na devet eura bruto. "To je povećanje od 20 posto. Mislim da je to nekakav minimum koji bi njima trebalo dati, a da je opet, kad gledamo sve skupa iz proračuna, nekakva prihvatljiva cifra”, rekao je.