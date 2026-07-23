cijena za roditelje ista
Hrvatski grad povećava satnicu pomoćnicima u nastavi i vrtićima
Grad Varaždin od nove školske i pedagoške godine povećat će bruto satnicu pomoćnicima u nastavi i pomoćnicima u dječjim vrtićima za 20 posto, dok cijena vrtića za roditelje ostaje 90 eura mjesečno.
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Najavili su to u četvrtak na konferenciji za novinare zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Danijela Vusić.
Kako je istaknuo Marković, satnica pomoćnika povećat će se sa sadašnjih 7,50 na devet eura bruto. "To je povećanje od 20 posto. Mislim da je to nekakav minimum koji bi njima trebalo dati, a da je opet, kad gledamo sve skupa iz proračuna, nekakva prihvatljiva cifra”, rekao je.
Na području Varaždina u osnovnim školama radi 91 pomoćnik u nastavi, a u gradskim dječjim vrtićima 33. Za pomoćnike u vrtićima Grad u cijelosti osigurava sredstva iz vlastitog proračuna, dok se pomoćnici u školama dijelom financiraju kroz državni projekt PONOS.
Povećanje satnice u cijelosti će financirati Grad Varaždin. Procjenjuje se da će gradsko sufinanciranje pomoćnika u nastavi u 2027. godini iznositi oko pola milijuna eura, a za pomoćnike u vrtićima bit će osigurano više od 400 tisuća eura.
Grad će zadržati dosadašnju participaciju roditelja za osnovni program u gradskim i privatnim vrtićima od 90 eura mjesečno. Marković je rekao da će Grad privatnim vrtićima zadržati dosadašnju razinu sufinanciranja, dok će sredstva koja država izravno uplaćuje privatnim vrtićima omogućiti da se povećanje ekonomske cijene ne prelije na roditelje.
Istodobno je kritizirao model državnog sufinanciranja vrtića, ocijenivši nepravednim da visina potpore ovisi o mjestu u kojem dijete živi. "Mislim da je mjera bez veze, da se djeca razlikuju po tome gdje žive i da netko dobije puno više za subvenciju u odnosu na to. Dijete je dijete”, kazao je.
Vusić je podsjetila da je do 3. kolovoza otvoren natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi. Prema novim pravilima, za taj je posao obvezan službeni program obrazovanja u trajanju od 250 sati, koji se upisuje u radnu knjižicu.
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