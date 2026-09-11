"tko će odgovarati?"
Pomoćnici u nastavi između dva ministarstva i zakona: "Nemamo bolovanje, naknadu, nemamo ništa"
Tri godine radila je s djetetom, a onda je. nakon tri ugovora na određeno. morala napustiti školu. Goranka Marković samo je jedna od pomoćnica u nastavi koje zbog neusklađenih propisa ostaju bez posla, prava i sigurnosti. Dok se ministarstva međusobno upućuju jedno na drugo i traže način kako uskladiti zakone, najveću cijenu, kažu roditelji, plaćaju djeca. Ona preko noći ostaju bez osobe koja im pomaže u školovanju.
Nakon tri uzastopna ugovora na određeno, Goranki Marković istekao je i treći. A time je morala napustiti školu u kojoj je tri godine radila kao pomoćnik u nastavi.
"Dakle, ja tu sad stvarno nemam riječi. 20 godina pomoćnici u nastavi su izuzeti iz svih prava kao ostali zaposlenici škola, a i sistematski nam se krše prava i Zakon o radu. Dakle, Zakon koji obvezuje sve poslodavce u Republici Hrvatskoj. A naše institucije, naše Ministarstvo koje je donijelo taj zakon, oni ga uredno krše i tu nema nikakvih problema", kazala nam je Marković.
Ministarstvo obrazovanja tvrdi da nije nadležno tumačiti Zakon o radu, dok Ministarstvo rada smatra da je za odluku o nastavku zapošljavanja pomoćnika odgovorno Ministarstvo obrazovanja. Između dva ministarstva, tvrdi Goranka, pomoćnici ostaju u pravnom limbu.
"Jer ministarstvo na taj način štiti svoj proračun. Pomoćnike u nastavi ne financira Ministarstvo, financirani su iz proračuna Grada Zagreba. Koga i koji proračun ministar Fuchs štiti usmenom zabranom ravnateljima da nam daju ugovore na neodređeno?", pita se.
Zbog neusklađenosti zakona odluka o produženju ugovora pada na ravnatelje, koji onda svjesno moraju kršiti zakon kako bi zadržali ljude ili, u protivnom, kao u Gorankinom slučaju, ugovor se ne produžuje.
"Rečeno im je, i to čak nekima koji su primljeni na natječaj, onda im je javljeno neposredno prije početka samo školske godine da ih ipak zbog toga zakona ne mogu biti zaposleni. Što je onda sa svima nama koji smo već na više godina i na više ugovora, zaposleni smo normalno", rekli su nam iz Udruge pomoćnika.
Najviše, upozoravaju roditelji, ispaštaju djeca koja zbog specifičnosti svojih slučajeva teže kontinuitetu.
"Kažu im: Gle, gotovo je, ti više nemaš pravo na pomoćnika, ostao si bez njega i tu priča završava. Znači, poslali ste djecu u školu da samo sjede i da netko njima brine, ali vi ne brinite u njihovom odgoju i obrazovanju", navode iz Udruge roditelja.
Danas smo pitanje zašto se pomoćnicima nakon tri uzastopna ugovora jednostavno ne ponude ugovori na neodređeno poslali i Ministarstvu obrazovanja, no odgovor do realizacije priloga nismo dobili. Pred kamerama je ipak o problemu govorio ministar Alen Ružić.
"Kolega Fuchs i ja o ovome problemu intenzivno razgovaramo. kako bi postigli harmonizaciju u ova dva kraka na zadovoljstvo svih korisnika", rekao je Ružić.
No, Goranka upozorava i na posljedice koje pomoćnike mogu čekati kada im, nakon godina rada, ugovor jednostavno istekne.
"Javile su mi se kolegice, na svom radnom mjestu su preživjele teške fizičke ozljede na radu. Dakle, vama se ozljeda dogodi, ugovor vam istekne. Vi idete na burzu. Vi nemate bolovanje, nakladu, nemate apsolutno ništa", naglasila je.
Godine iskustva, rad s djecom i potreba za pomoćnikom očito nisu dovoljne da bi se posao nastavio. Dok se ministarstva dogovaraju kako uskladiti propise, pitanje ostaje - Tko će preuzeti odgovornost za ljude koji između zakona i prakse i dalje žive u nesigurnosti?
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