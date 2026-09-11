Pomoćnici u nastavi između dva ministarstva i zakona: "Nemamo bolovanje, naknadu, nemamo ništa"

"Dakle, ja tu sad stvarno nemam riječi. 20 godina pomoćnici u nastavi su izuzeti iz svih prava kao ostali zaposlenici škola, a i sistematski nam se krše prava i Zakon o radu. Dakle, Zakon koji obvezuje sve poslodavce u Republici Hrvatskoj. A naše institucije, naše Ministarstvo koje je donijelo taj zakon, oni ga uredno krše i tu nema nikakvih problema", kazala nam je Marković.