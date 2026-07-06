Masovna pojava
Nakon tri ugovora slijedi otkaz: Pomoćnici u nastavi osuđeni na vječni rad na određeno
Umjesto da škole zadrže pouzdani kadar, posljedica je da ostaju bez iskusnih i kvalitetnih pomoćnika koji u pojedinim ustanovama rade godinama
Unatoč tome što Zakon o radu iz 2023. godine dokida neograničeni rad na određeno vrijeme te pred poslodavce stavlja obvezu da nakon tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme radnika prime u stalni radni odnos, na pomoćnike u nastavi ta se zakonska odredba ne primjenjuje.
Kako svjedoče, škole u kojima rade sklonije su prekinuti s njima višegodišnju suradnju i uzeti nekog novog, samo da bi izbjegle obvezu sklapanja ugovora na neodređeno, piše Ljerka Bratonja Martinović za Novi list.
Škole se, čini se, nalaze u svojevrsnom pravnom vakuumu. Ravnatelji pomoćnicima u nastavi poručuju da im ne mogu ponuditi četvrti ugovor na određeno, jer bi to bilo protivno Zakonu o radu, ali istodobno nemaju mogućnost zaposliti ih na neodređeno jer za to moraju dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).
Masovna pojava
Kako ove godine istječu tri godine od stupanja na snagu ovakvog zakona, škole bi ove godine trebale primijeniti spomenutu odredbu, ali se u praksi to ne događa, tvrde u sindikatu.
– Škole koje imaju najkvalitetnije i najbolje pomoćnike u nastavi, koji u tim školama rade po tri, četiri, a neki 10 godina, za narednu školsku godinu trebale bi im ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Svi ti pomoćnici su od ravnatelja dobili vrlo jasnu rečenicu:
"Žao nam je, ali sljedeće godine ne možemo vam ponuditi novi ugovor jer ne smijemo bez odobrenja Ministarstva dati ugovor na neodređeno. Zato izvolite tražiti novu školu", svjedoči Goranka Marković, voditeljica Odbora pomoćnika u nastavi u Školskom sindikatu Preporod.
Posljedica je, upozorava, daškole ostaju bez iskusnih i kvalitetnih pomoćnika koji u pojedinim ustanovama rade godinama. Umjesto da zadrže pouzdani kadar, ovi su pomoćnici sada prisiljeni tražiti novo radno mjesto kako bi ponovno mogli biti zaposleni – na određeno vrijeme.
Prema njezinim riječima, to više nije izoliran slučaj. Dok se prošle godine radilo o tek nekoliko pojedinačnih primjera, ove godine riječ je o masovnoj pojavi koja pogađa na stotine pomoćnika u nastavi kojima ravnatelji podastiru istu argumentaciju za neproduživanje ugovora o radu. S istim se problemom suočavaju pomoćnici u svim krajevima Hrvatske.
– Svaki ugovor o radu na neodređeno vrijeme, bez obzira na to radi li se o pomoćniku u nastavi, spremačici, tajniku ili drugom zaposleniku škole, zahtijeva prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, zbog čega ravnatelji ne mogu samostalno provesti zakonsku odredbu o zapošljavanju za stalno, objašnjava Marković.
Dodaje kako je riječ o sustavnom problemu koji bi mogao dovesti do odlaska velikog broja iskusnih pomoćnika u nastavi upravo u trenutku kada ih u školama najviše nedostaje.
O kojem se broju ljudi radi, ilustrira podatkom da je samo u Zagrebu pred pet, šest godina bilo zaposleno oko 2.000 pomoćnika u nastavi, a čak i oni koji su se prvi put zaposlili u školi 2023. upravo su »probili« treći ugovor na određeno. A mnogi od njih rade i po sedam godina i dulje.
– Radimo taj posao, i to kvalitetno, a sada ostajemo bez svog radnog mjesta. Svaka škola će doživjeti jako veliku prazninu i gubitak najboljih pomoćnika. Oni će tražiti druge škole, ali ja, na primjer, ne mogu pristati raditi ispod 35 sati tjedno, što meni moja škola sada nudi.
Moguće je da će mi druga škola ponuditi 25 sati tjedno. Isto tako, kolegice kojima odgovara raditi 20 sati tjedno, morat će konkurirati za škole koje traže dulje radno vrijeme, ilustrira Marković.
Pitanje kontinuiteta
Pritom se uopće ne vodi računa o djeci kojoj treba određeni kontinuitet.
– Tu djecu svakako treba pripremati na promjene, nije dobro kad im postanemo tete, komentira ova pomoćnica. Ali ovo, kaže, definitivno nije način da se to radi.
Ovu bi pravnu zarzlamu, ističe, trebali razriješiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstvo rada. No na sve njihove molbe za sastancima u zadnje dvije godine ni jedan odgovor nisu dobili. Traže da netko s državne razine uputi škole kako postupati u ovoj situaciji.
– Neka kažu vrijedi li Zakon o radu za pomoćnike, ili ne. Ali ako vrijedi i za pomoćnike, onda ne može država vlastiti zakon izigravati na način da se ljudima ne nude ugovori na neodređeno vrijeme.
Red je da zakon koji je donesen da bi ljudi imali neku sigurnost bude ispoštovan za sve, poručuje Marković. Pomoćnici su sad, dodaje, prisiljeni tražiti rupe u zakonu i moliti ravnatelje da ih ipak ostave u školi još godinu-dvije.
Na upit o ovoj temi iz MZOM-a odgovaraju kako su »vezano uz tumačenje navedene odredbe Zakona o radu, zatražili očitovanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike«.
Priznaju da škola prema važećem normativnom okviru nije u mogućnosti unaprijed trajno sistematizirati radno mjesto pomoćnika u nastavi na neodređeno vrijeme te zbog toga ni ravnatelj škole ne može sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme s takvim djelatnikom.
Iz njihovog odgovora proizlazi da sa stalnim radnim mjestom u školi pomoćnici u nastavi ne mogu računati.
Ministarstvo: Potpora učeniku nije ni trajna ni stručna
– U skladu s načelima inkluzivnog obrazovanja, promjena pomoćnika u nastavi je stručno i pedagoški opravdana iz razloga što se na taj način učeniku s teškoćama u razvoju osigurava kvalitetnija podrška, daljnji razvoj samostalnosti i učinkovitije ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, komentiraju iz MZOM-a činjenicu da će ove jeseni doći do značajne rotacije ovog kadra po školama.
Poručuju, također, da se pomoćnici u nastavi ne mogu tretirati jednako kao djelatnici škole jer potpora koju pružaju učeniku »nije trajna niti stručna, već povremena i osigurana s tendencijom osamostaljivanja učenika s teškoćama u razvoju u školskoj sredini«.
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