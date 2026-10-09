Željko Lovrić napustio dužnost župnika zbog prijetnji i fizičkih napada

Objasnio je da su ga događaji posljednjih tjedana snažno pogodili te se osjeća potreseno i uplašeno. "Budući da u ovom trenutku ne znam tko stoji iza ovih napada, niti kome i zašto toliko smeta ono što radim i za što se zalažem, osjećam da nisam u mogućnosti u miru i punoj snazi obavljati svoju pastirsku dužnost", naveo je.