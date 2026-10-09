Zagrebački svećenik
Željko Lovrić napustio dužnost župnika zbog prijetnji i fizičkih napada
Zagrebački svećenik Željko Lovrić objavio je u petak da se zbog prijetnji i fizičkih napada s kojima je suočen privremeno povlači sa župničke dužnosti iz zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića, te je naveo da policija provodi kriminalističko istraživanje.
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"U posljednje vrijeme suočen sam s ozbiljnim prijetnjama i fizičkim napadima. Cijeli slučaj je trenutno u rukama policije koja provodi kriminalističko istraživanje", napisao je Željko Lovrić u objavi upućenoj župljanima i javnosti.
Objasnio je da su ga događaji posljednjih tjedana snažno pogodili te se osjeća potreseno i uplašeno. "Budući da u ovom trenutku ne znam tko stoji iza ovih napada, niti kome i zašto toliko smeta ono što radim i za što se zalažem, osjećam da nisam u mogućnosti u miru i punoj snazi obavljati svoju pastirsku dužnost", naveo je.
U objavi je iznio i tvrdnje o osobama za koje sumnja da su povezane s napadima. Pozvao je roditelje na poseban oprez, tvrdeći da su napadači dolazili iz parka i mjesec dana čekali priliku da ga napadnu pred kućnim pragom.
"To nisu školska djeca, to nisu roditelji - to su mangupi", napisao je, dodajući da želi upozoriti i lokalnu zajednicu na mjesta na kojima se, prema njegovim tvrdnjama, okupljaju osobe povezane sa zastrašivanjem.
Svećenik je naveo da policija provodi kriminalističko istraživanje na temelju prikupljenih dokaza, izjava svjedoka i snimki nadzornih kamera.
Pozvao je policiju i građane da obrate pozornost na gotovo napuštenu kuću u Konvalskoj ulici, nasuprot školi, za koju tvrdi da je jedno od mjesta okupljanja tih osoba.
"Zastrašivanja i uhode su me skoro izbezumile", napisao je Lovrić, zahvalivši osobi koja mu je, prema njegovim riječima, posljednja dva mjeseca vjerovala i pružala podršku.
Zbog osjećaja ugroženosti odlučio je privremeno prestati obavljati župničku službu. "Zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog mira ove župne zajednice, do daljnjega se moram povući i neću biti u mogućnosti djelovati kao vaš župnik", poručio je.
Dodao je da će mise i ostale vjerske obveze do daljnjega preuzeti svećenici dekanata, a župljane je pozvao na razumijevanje i molitvu.
Policija se zasad nije oglasila o tom slučaju.
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