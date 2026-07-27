Obrtnička komora o vladinim mjerama: Mi nismo uzročnici inflacije

"Pripremili smo jako dobar dokument koji smo dali Ministarstvu financija, koje je to danas i potvrdilo i definitivno smo dokazali da se antiinflacijske mjere ne bi trebale ticati hrvatskih obrtnika u velikom dijelu, jer oni i nisu uzročnici inflacije", rekao je na konferenciji za medije u ponedjeljak predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.