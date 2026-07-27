HOK
Obrtnička komora o vladinim mjerama: Mi nismo uzročnici inflacije
Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravila je u ponedjeljak odluku Ministarstva financija da se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodom do 40 tisuća eura od iduće godine neće povećati davanja, istaknuvši da se zahvaljujući dijalogu HOK-a s vladom protuinflacijske mjere neće odnositi na 77 tisuća obrtnika.
Nakon što je vlada u svibnju najavila antiinflacijski paket koji, između ostaloga, obuhvaća izmjene u oporezivanju paušalnih obrta, HOK je istaknuo da takve mjere nisu prihvatljive i da bi mogle povećati cijene usluga, smanjenja ulaganja, usporavanja razvoja obrtništva i slabljenja interesa za pokretanje vlastitog poslovanja, a nakon analize poslao je Ministarstvu financija prijedlog izmjena mjera.
"Pripremili smo jako dobar dokument koji smo dali Ministarstvu financija, koje je to danas i potvrdilo i definitivno smo dokazali da se antiinflacijske mjere ne bi trebale ticati hrvatskih obrtnika u velikom dijelu, jer oni i nisu uzročnici inflacije", rekao je na konferenciji za medije u ponedjeljak predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
Prema prvotnom prijedlogu vlade o izmjenama oporezivanja paušalaca, bio bi ukinut prvi porezni razred s godišnjim prihodom do 11.300 eura, a povećanja poreznog opterećenja bila bi pošteđena prva tri porezna razreda, s godišnjim prihodom do 19.900 eura.
HOK je pak predložio zadržavanje postojećeg modela za paušalne obrtnike s godišnjim primicima do 40.000 eura te postupnije i razmjernije povećanje opterećenja u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja.
Prihvativši prijedlog HOK-a, vlada je najavila da će zadržati prvi porezni razred i da će povećanja davanja biti pošteđena tri porezna razreda, s godišnjim prihodom zaključno s 40.000 eura.
Ukupan godišnji iznos davanja za porez i doprinose za šesti porezni razred, porast će za 1.336 eura ili 30 posto, na 5.728 eura, dok će u najvišem poreznom razredu, onom s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, skok iznositi 66 posto ili 3.033 eura, na 7.605 eura.
Izvan dohvata antiinflacijskih mjera 85 posto paušalaca
"Konstruktivnim dijalogom s čvrstim argumentima uspjeli smo postići da 77.000 obrtnika, to je 85 posto paušalno oporezivanih obrtnika neće se ticati antiinflacijske mjere", rekao je Kratohvil, istaknuvši da će zahvaljujući tome hrvatskim obrtnicima ostati oko 27 milijuna eura za unapređenje poslovanja, novo zapošljavanje i osiguravanje stabilnosti poslovanja.
Odgovarajući na pitanje je li HOK zadovoljan poreznim izmjenama u razredima s prihodima višima od 40.000 eura, Kratohvil je kazao da je tim izmjenama, prema podacima HOK-a, obuhvaćeno oko 15 tisuća obrtnika, a da je znatno veći broj obrtnika iz izmjena izuzet.
"Prihvaćeni su naši ključni prijedlozi, a za preostala otvorena pitanja nastavljamo tražiti najbolje rješenje i obrtnicima biti na raspolaganju za sva pitanja oko odabira najboljeg modela poslovanja. Hrvatska obrtnička komora nastavit će zastupati interese obrtnika u svim razredima paušalnog oporezivanja i predlagati rješenja koja potiču rast, razvoj i konkurentnost hrvatskog obrtništva", zaključio je Kratohvil.
Obrtnici će imati dovoljno vremena za prilagodbu poslovanja novim modelima oporezivanja, rekao je čelnik HOK-a u odgovor na novinarsko pitanje, budući da mjere stupaju na snagu 1. srpnja iduće godine.
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