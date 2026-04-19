STRUKOVNE ŠKOLE
Učenici koji se školuju za ovih 10 zanimanja mogu računati na siguran posao i dobre plaće
Učenike osmih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj uskoro čeka upis u srednju školu i izbor između gimnazija, strukovnih te umjetničkih škola.
Prošle godine u prvi razred srednjih škola bilo je upisano 39.330 učenika, od kojih čak 70 posto ili 27.500 pohađa strukovne škole u trogodišnjim ili četverogodišnjim programima obrazovanja.
U tekućoj školskoj godini u strukovnim su školama po prvi put uvedeni kurikuli za 147 novih strukovnih zanimanja po modelu modularne nastave. Drugim riječima, više od 260 dotadašnjih zanimanja za koja su se učenici dotad školovali okrupnjeno je i optimizirano, odnosno više sličnih zanimanja spojeno je u jedno. Učinjeno je to u suradnji s poslodavcima i potrebama na tržištu rada. Učenici u sustavu strukovnog odgoja i obrazovanja, njih 136 tisuća u 290 škola, čine čak 71 posto ukupne srednjoškolske populacije.
Medicinske sestre ni ne dođu do burze
A uskoro će i dio tih učenika nakon svoga trogodišnjeg ili četverogodišnjeg strukovnog obrazovanja izaći iz škola i uputiti se na tržište rada. S obzirom na potražnju za radnom snagom, velika većina njih ne mora brinuti za posao jer velika potražnja za mnogim zanimanjima premašuje broj učenika izašlih iz strukovnih škola. Osim toga, mnogi od njih mogu računati i na sasvim pristojne plaće, a pojedina obrtnička zanimanja mogu ostvariti i natprosječna primanja.
Velika potražnja, primjerene plaće
U istoj emisiji Josip Zaher predsjednik Hrvatske gospodarske komore - Komore Zagreb istaknuo je i veliku potražnju za električarima i elektrotehničarima.
"Lani je na burzi rada HZZ-a bilo samo pet električara, a potražnja za njima bila je 1960. A kada je takva potražnja, tada su i plaće primjerene", dodao je.
Zanimanja za koja ima posla i dobrih plaća
Tragom toga, izdvojili smo deset zanimanja koja su visoko na listi najtraženijih pa učenici koji se školuju za njih u strukovnim školama odmah po završetku trogodišnjeg ili četverogodišnjeg školovanja mogu računati na siguran posao i prilično dobre plaće.
Podatke o plaćama za pojedina zanimanja u rasponu od najnižih do najviših preuzeli smo s portala Moja plaća. A budući da Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih (MOZM) tek polovicom svibnja objavljuje odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole, podatke o upisnim kvotama preuzeli smo iz lanjske Odluke o upisu u školsku godinu koja još traje.
Uz podatke o tome na kolike plaće mogu računati učenici koji se školuju za navedenih deset zanimanja, naveli smo i lanjske upisne kvote za svako od njih te izdvojili srednje strukovne škole u koje se lani upisivalo, a i inače se upisuje najviše učenika u programe za spomenuta zanimanja.
AUTOMEHATRONIČAR
plaća: 935 - 1.970 EUR
Lanjska upisna kvota na razini cijele Hrvatske za ovo zanimanje bila je 1068 učenika. Razlika između automehaničara i automehatroničara je u tome što prvi popravlja isključivo mehaničke dijelove vozila, dok je automehatroničar obučen i za posao autoelektričara, odnosno za popravak elektroničkih dijelova i sklopova u vozilima. Najviše učenika za školovanje u ovom programu upisuju Elektrostrojarska obrtnička škola u Zagrebu (lanjska kvota bila je 130), zatim Industrijska strojarska škola u Zagrebu, Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci i Obrtna tehnička škola u Splitu.
GRAĐEVINSKI RADNIK
plaća: 945 - 2.134 EUR
U dva programa školovanja - za građevinskog radnika u zgradarstvu i građevinskog radnika u održivoj gradnji, lanjska upisna kvota u domaćim strukovnim školama bila je 274. Najviše učenika za ta zanimanja lani su upisivale Obrtnička i industrijska graditeljska škola u Zagrebu, Graditeljska škola u Čakovcu te Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola u Varaždinu.
KROVOPOKRIVAČ
plaća: 981 - 2.290 EUR
Prema novom kurikulu, od ove školske godine dva ranije odvojena zanimanja - tesar i krovopokrivač - objedinjena su u zanimanje montera drvnih konstrukcija i krovova. Ukupna lanjska upisna kvota za njih bila je 71, a najviše ih upisuju Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola u Varaždinu, Graditeljska škola u Čakovcu, Obrtnička škola u Bjelovaru i Obrtnička i industrijska graditeljska škola u Zagrebu.
PODOPOLAGAČ / KERAMIČAR
plaća: 964 - 2.503 EUR
Prema novom modularnom programu, objedinjena su i donedavno zasebna zanimanja keramičara-oblogača i podopolagača u novo zanimanje oblagač podova i zidova. Lanjska upisna kvota bila je 195 učenika. Najviše učenika u taj program upisuju Obrtnička i industrijska graditeljska škola u Zagrebu, Građevinska tehnička škola u Rijeci i Graditeljsko-geodetska škola u Osijeku.
ELEKTROINSTALATER
plaća: 1.062 - 2.328 EUR
Za program obrazovanja elektroinstalatera lanjska upisna kvota bila je 484 učenika. Najviše ih inače upisuju Elektrostrojarska obrtnička škola u Zagrebu, Obrtna tehnička škola u Splitu, Srednja škola Dugo Selo, Elektrostrojarska škola u Varaždinu, Industrijsko-obrtnička škola u Slavonskom Brodu, Srednja škola u Glini i Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru.
ELEKTROTEHNIČAR
plaća: 1.119 - 2.327 EUR
Elektrotehničar ili punim nazivom tehničar za elektroniku i komunikacije jedno je do najtraženijih zanimanja na domaćem tržištu rada. Ukupno predviđena lanjska upisna kvota bila je 750 učenika, a čak petinu od te kvote upisuje I. tehnička škola Tesla u Zagrebu - 130 učenika. Puno učenika za ovo zanimanje školuju još tri škole u Zagrebu: Elektrotehnička škola, Tehnička škola Ruđera Boškovića i Tehnička škola za računalstvo i mrežne djelatnosti. Veći broj učenika za ovo zanimanje školuje se i u Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci, Srednjoj školi Jelkovec u Sesvetama, Tehničkim školama u Zadru, Imotskom i Čakovcu, Elektrotehničkoj školi u Splitu te Pomorsko-tehničkoj školi u Dubrovniku.
CNC OPERATER
plaća: 1.098 - 2.139 EUR
Zanimanje operater za strojne obrade, poznatije kao CNC operater, također je jedno od traženijih. Lanjska upisna kvota za taj program u srednjim strukovnim školama bila je 1066 učenika. Najviše ih se upisivalo u Tehničku školu u Čakovcu, Industrijsku strojarsku školu u Zagrebu, Srednju školu u Krapini, Tehničku školu u Karlovcu, Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu i Srednju školu u Oroslavju.
VOZAČ
plaća: 1.068 - 2.588 EUR
Zanimanje vozača motornog vozila, pogotovo vozača kamiona, jedno je od najtraženijih ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi pa se posao, takoreći, može birati. Procjenjuje se da samo u Hrvatskoj nedostaje oko pet tisuća vozača kamiona. Upisna kvota za program školovanja za vozača motornih vozila bila je 655 učenika. Najviše njih je u Školi za cestovni promet u Zagrebu, Srednjoj tehničkoj prometnoj školi u Splitu, Prometnoj školi u Rijeci te u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu.
KUHAR
plaća: 1.079 - 2.094 EUR
Kuhari i pomoćni kuhari već godinama su redovito među deset najtraženijih zanimanja na HZZ-ovoj Burzi rada. Ne čudi stoga što je lanjska upisna kvota za to zanimanje u domaćim srednjim školama bila čak 1350 učenika. Najviše ih se upisuje i školuje u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu, a poveći broj njih i u Turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu, Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku, Ugostiteljskoj školi u Opatiji, Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi u Zadru te u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli.
MESAR
plaća: 1.039 - 2.237 EUR
Mesari su također među najtraženijim zanimanjima. Lanjska upisna kvota u školskim programima za mesara bila je 176 učenika. Najviše učenika u taj program upisivalo se u Prehrambeno-tehnološkoj školi u Zagrebu, Poljoprivredno-šumarskoj školi u Vinkovcima te u Srednjoj školi u Prelogu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare