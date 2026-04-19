Učenici koji se školuju za ovih 10 zanimanja mogu računati na siguran posao i dobre plaće

Elektrotehničar ili punim nazivom tehničar za elektroniku i komunikacije jedno je do najtraženijih zanimanja na domaćem tržištu rada. Ukupno predviđena lanjska upisna kvota bila je 750 učenika, a čak petinu od te kvote upisuje I. tehnička škola Tesla u Zagrebu - 130 učenika. Puno učenika za ovo zanimanje školuju još tri škole u Zagrebu: Elektrotehnička škola, Tehnička škola Ruđera Boškovića i Tehnička škola za računalstvo i mrežne djelatnosti. Veći broj učenika za ovo zanimanje školuje se i u Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci, Srednjoj školi Jelkovec u Sesvetama, Tehničkim školama u Zadru, Imotskom i Čakovcu, Elektrotehničkoj školi u Splitu te Pomorsko-tehničkoj školi u Dubrovniku.