traže ukidanje
Obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: "Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik"
Vlada je donijela odluku o odgodi uvođenja sidrenih cijena. Obveza isticanja istih neće stupiti na snagu 1. listopada, a ovaj potez stiže nakon jučerašnje najave resornog ministra Ante Šušnjara i niza reakcija obrtnika i poduzetnika koji već neko vrijeme upozoravaju na niz administrativnih obveza i nejasnoća u provedbi takve odluke. Što na sve kažu oni kojih se takva odluka tiče?
Ljiljana Subačić, ceh frizera, je već dala izraditi nove cjenike, pa poručuje da je dosta "šišanja obrtnika" i od ministarstva traži ukidanje sidrenih cijena, a ne odgodu.
"Smatram da sama odluka pomicanja te odluke po nama sad trenutno ništa ne mijenja, ja sam već napravila cjenik i prilagodila se svemu“, rekla je.
Isto poručuje i Vilim. U radnju ulazi svaki dan unatrag 15-ak godina i vjeruje da će Vlada shvatiti da takva odluka nema smisla jer u 11.mjesec na snagu stupaju izmjene Zakona o zaštiti potrošača.
"Mi jesmo da se zaštite potrošači, ali isto tako mi obrtnici trebamo imati vremena, a ne da na vrat na nos pokušavamo stvorit nove cjenike, oni koji imaju internetske stranice, a sve to zbog straha od inspekcija, kazni i slično“, govori Vilim Bujević, predsjednik udruženja obrtnika Split.
Prosvjed će se održati
Prosvjed obrtnika i poduzetnika 'Dosta je nameta' najavljen za 10. listopada održat će se i unatoč najavljenoj odgodi, poručuju iz organizacije. Odgoda smatraju ima smisla samo ako se u studenom ne vrati ista obveza s novim datumom.
"Sidrena cijena je bila samo točka na i, ona nikako nije bila samo jedini razlog ovog prosvjeda. Razlozi prosvjeda su sljedeći i ponovit ću ih da nema dileme oko toga. Nenormalna porezna presija prema svim oblicima malog poduzetništva, ne funkcioniranje institucija koje se prema nama ne ponašaju kao partneri, a trebali bi, ne rade se analize prije donošenja ikakvih odluka“, kaže Hana Matić, dopredsjednica udruge SMOi.
Bespotrebnom odlukom smatraju je i u HUP-u. Poručuju da je ona dodatno administrativno opterećenje koje potrošaču ništa ne znači.
"Dodatni angažman ICT stručnjaka, odnosno računovodstvenih servisa koji bi morali mijenjati računovodstvene programe da bi uveli tu jednu novu cijenu, a onda se stvarno postavlja pitanje što sad dođemo u dućan ili kupuješ nekakvu uslugu i vidiš neku cijenu na arbitrarno određeni datum, što ona stvarno govori?“, govori Irena Weber, predsjednica HUP-a.
Iz Vlade nema najava o ukidanju
Nakon reakcija iz sektora iz Vlade su potvrdili da će se ići u dodatne konzultacije, a nova pravila i moguća izuzeća trebala bi biti definirana tijekom studenog. Govora o ukidanju takve odluke nema.
"Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga“, rekao je premijer Andrej Plenković.
Sidrene su cijene bile tema i u slobodnim govorima u Sabornici. Mostov Miletić tvrdi da je do odgode iz Vlade došlo nakon što su pravno dokazali da je odluka o sidrenim cijenama protuustavna.
"I što radi Plenković? Dobiva informaciju da će Ustavni sud srušiti njegovu odluku i nekoliko dana prije prvog listopada, povlači se, reterira“, rekao je Marin Miletić.
Da se ona u potpunosti povuče stav je svih kojih se ona tiče.
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