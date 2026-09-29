Obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: "Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik"

"Sidrena cijena je bila samo točka na i, ona nikako nije bila samo jedini razlog ovog prosvjeda. Razlozi prosvjeda su sljedeći i ponovit ću ih da nema dileme oko toga. Nenormalna porezna presija prema svim oblicima malog poduzetništva, ne funkcioniranje institucija koje se prema nama ne ponašaju kao partneri, a trebali bi, ne rade se analize prije donošenja ikakvih odluka“, kaže Hana Matić, dopredsjednica udruge SMOi.