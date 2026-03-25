Znate li što je "pravilo 10-80-10"? Ovo odlučuje tko će preživjeti u nuklearnom napadu

Rastuće geopolitičke napetosti i sve češća upozorenja na mogućnost šireg sukoba ponovno su otvorili pitanje nuklearne sigurnosti. Prema jednoj od psiholoških teorija, u slučaju nuklearnog napada ljudi bi reagirali na tri načina, a upravo bi ta reakcija mogla uvelike odrediti šanse za preživljavanje.

U tom kontekstu sve se češće spominje takozvano pravilo 10-80-10, model koji pokušava objasniti kolike su šanse za preživljavanje u slučaju nuklearnog napada.

Prema toj teoriji, kako navodi psiholog John Leach, oko 10 posto ljudi poginulo bi odmah, ponajprije zbog izravnog udara, ekstremne topline i snažnog udarnog vala. Na drugom kraju spektra nalazi se oko 10 posto populacije koja bi imala visoke šanse za preživljavanje bez težih posljedica, uglavnom zbog udaljenosti od epicentra i pravodobne zaštite, piše Unilad.

Najveća skupina, oko 80 posto ljudi, nalazi se između te dvije krajnosti. Upravo za njih presudni postaju brzina reakcije, dostupnost skloništa i razumijevanje osnovnih pravila zaštite od zračenja.

Ključni faktori preživljavanja

Stručnjaci ističu nekoliko ključnih faktora koji mogu značajno povećati šanse za preživljavanje. Prvi je udaljenost od mjesta detonacije jer intenzitet razaranja i razina zračenja brzo opadaju s udaljenošću.

Drugi važan element je zaklon. Boravak u čvrstim objektima, osobito u podrumima ili unutarnjim prostorijama bez prozora, može znatno smanjiti izloženost zračenju. Posebno je važno ostati u skloništu tijekom prvih 24 do 48 sati, kada je razina radijacije najviša.

Treći čimbenik odnosi se na pravodobnu reakciju i informiranost. Osobe koje brzo reagiraju i pridržavaju se osnovnih uputa – poput ostanka u zatvorenom prostoru i izbjegavanja kontaminiranih područja – imaju znatno veće izglede za preživljavanje.

Iako stručnjaci naglašavaju da takvi scenariji ostaju na razini procjena i upozorenja, rasprave o nuklearnoj sigurnosti ponovno su intenzivirane.

Pravilo 10-80-10 pritom nije precizna znanstvena formula, već pojednostavljeni model koji služi za lakše razumijevanje rizika i važnosti brze reakcije.