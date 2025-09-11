Samo dvije europske zemlje su nuklearne sile. Tadić: "Još ih šest može razviti bombu bez problema"

Gotovo 60 godina nakon potpisivanja Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT - Non-Proliferation Treaty) kojim su se države bez nuklearnog oružja obvezale da ga neće razvijati, a one koje su ga imale da neće širiti svoj arsenal, u Europi se u današnjim okolnostima nove ratne paranoje, podgrijavane čestim prijetnjama iz Moskve, a i oslabljenim pouzdanje u SAD s Donaldom Trumpom na čelu, u nekim se zemljama počela razmatrati mogućnost razvoja vlastitog nuklearnog oružja. Konkretno, u Njemačkoj i Poljskoj.