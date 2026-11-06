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emotivna objava

Svjetioničar se nakon gotovo 30 godina oprostio od Palagruže: "Tvoje ću svjetlo gledati izdaleka"

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06. stu. 2026. 15:59
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Vojo Palagruža/Facebook

Nakon gotovo tri desetljeća provedena na Palagruži, svjetioničar Vojo oprostio se od otoka na kojem je proveo velik dio svog života. Emotivnom objavom na Facebooku zahvalio je svima koje je ondje susreo, ali i samom otoku koji mu je, kako je napisao, pružao sigurnost i postao neizostavan dio njegova života.

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"Danas je bio posljednji dan moje službe na ovom prekrasnom otoku. Dijelio sam život s njim gotovo tri desetljeća", napisao je Vojo u svojoj objavi.

Zahvalio je svim ljudima koji su tijekom godina posjetili Palagružu i s njim podijelili barem trenutak boravka na tom jedinstvenom otoku.

"Zahvaljujem svakom slučajnom prolazniku, ribarima i svima koji su željeli doživjeti i podijeliti barem trenutak svog života s ovom ljepotom", poručio je.

Posebno emotivne riječi uputio je Palagruži, od koje se sada oprašta nakon gotovo 30 godina.

"Hvala ti, Palagružo, što si me čuvala u svom zagrljaju, čuvala i bdjela nad mojom sigurnošću i životom. Tvoje ću svjetlo gledati izdaleka, ali ljubav prema tebi zauvijek ostaje. Hvala ti", zaključio je Vojo.

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Teme
palagruža svjetioničar vojo palagruža

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