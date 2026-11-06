Franković za N1 o izjavi koja je izazvala buru: "Postigao sam cilj, a u ovome se ne slažem s premijerom!"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao svoju izjavu da se deset posto ljudi u državnoj službi drogira, koja je izazvala brojne reakcije u javnosti, uključujući i onu premijera Andreja Plenkovića. Franković je za N1 pojasnio da je brojku od deset posto upotrijebio figurativno kako bi upozorio na problem konzumacije droga u hrvatskom društvu.

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"Čuli ste izjavu ministra Habijana, koji je jasno rekao da je to velik problem u našem društvu. Opijati su problem današnjice, ne samo u Hrvatskoj nego i na razini Europske unije i šire. Svi javno dostupni podaci upućuju na činjenicu da je kokain sve prisutniji u Europskoj uniji", rekao je Franković.

Naglasio je da je njegova izjava bila namjerna te da je njome postigao ono što je želio.

"Moja reakcija bila je namjerna. Ja sam postigao cilj. Kada sam istaknuo deset posto, to je bilo figurativno. Tom sam metodom uspio postići da progovorimo o velikom društvenom problemu", objasnio je.

"To je poraz za hrvatsko društvo i pravosuđe"

Franković smatra da je jedan od najvećih problema preblaga kazna prema preprodavačima droge.

"Iako su prošle godine u listopadu povećane kazne za dilere, ministar policije rekao je da 70 posto dilera na kraju bude osuđeno na uvjetne kazne. To je poraz za hrvatsko društvo, to je poraz za hrvatsko sudstvo", poručio je i dodao da bi dileri trebali biti osuđeni na zatvorsku kaznu.

N1

Upozorio je i na moguće dugoročne posljedice ako se problem ne počne ozbiljnije rješavati.

"Na kraju ćemo za deset godina morati graditi centre za liječenje ovisnosti, umjesto da preveniramo i djelujemo sada. Iz svih tih razloga pokrenuo sam ovu raspravu", rekao je.

"Tražim zatvorske kazne za dilere"

Franković smatra da je javna rasprava otišla u pogrešnom smjeru jer se, prema njegovim riječima, svi bave brojkom koju je spomenuo, umjesto problemom na koji je želio upozoriti.

"Svi su se uhvatili za tih deset posto koje sam spomenuo, a o onih 70 posto koji hodaju ulicama i dijele kokain i ostale opijate zaboravljamo govoriti", kazao je.

O Plenkovićevoj reakciji

Komentirao je i reakciju premijera Andreja Plenkovića, koji se osvrnuo na njegovu izjavu.

Franković je ocijenio da je premijer uvažio ozbiljnost problema, ali da je pozornost ipak privukla spomenuta brojka.

"Niti sam istražitelj niti policajac. Ja sam s tih deset posto postigao efekt koji sam želio postići. To je bio način kako doprijeti do ljudi i podići svijest o problemu. Mi samo jednom godišnje u Hrvatskoj govorimo o narkoticima", istaknuo je.

"Ne slažem se s premijerom da je problem vezan uz obalu".

"Ne bih rekao da je problem opijata i droge vezan isključivo uz hrvatsku obalu niti da je sezonskog karaktera. Tu se ne slažem s premijerom", poručio je.

Za kraj razgovora Franković je još jednom upozorio na probleme u hrvatskom pravosuđu, istaknuvši da policija radi svoj posao, ali da njezin trud često ne prati odgovarajuća reakcija pravosudnog sustava.

"Policija apsolutno radi svoj posao i vrlo se često događa da privede dilere, dovede ih gdje treba, a onda više vremena provede pišući zapisnik o privođenju nego što je potrebno da se dilera pusti na slobodu. Diler je vani prije nego što policajac završi pisanje zapisnika. I to je problem", zaključio je Franković.